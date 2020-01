AtB svarer om linje 14: Til høsten 2020 kan det komme nye justeringer av rutetilbudet i trondheimsområdet

Saken oppdateres.

Den 10. januar skriver Anne Marit Bjørklid «Å fjerne et tilbud fra et område som har hatt god forbindelse til sentrum i over 50 år har fått negative konsekvenser for mange.», og viser til reisende med linje 14 Lerkendal - Brundal - Strindheim. Hun ber om at direkteforbindelsen til sentrum gjenopptas. Først av alt – takk for tilbakemeldingen. Rutetilbudet for Trondheimsområdet vurderes fortløpende og endringer som følge av erfaring, nye reisestrømmer eller økonomiske rammer kan komme.

I dag har linje 14 avgang hvert 10. minutt på dagtid og hvert 20. minutt på kveldene og i helgen. De som skal reise inn til Trondheim sentrum kan blant annet ha omstigning på Lerkendal eller Strindheim. Fra disse knutepunktene er det hyppige avganger inn til Trondheim sentrum og til andre deler av Trondheim.

Endringer i kollektivsystemet i Trondheim er gjort av flere grunner. Blant annet hadde ikke det gamle systemet kapasitet til å ta unna for den fremtidige befolkningsveksten i byen. Reisestrømmene blir stadig mer sammensatt, og derfor gikk vi i august 2019 over til et nettverkssystem for å utvide reisemulighetene for de fleste. Flere muligheter og hyppigere frekvens gjør det mulig å ta trafikkveksten med alternativer til personbil.

Erfaring og undersøkelser fra Trondheim, og andre norske byer, viser at hyppige avganger og nok plass på bussen er det viktigste for å skape et attraktivt alternativ til personbilen. Et direktetilbud fra hver bydel til Trondheim sentrum er ikke realistisk å få til fremover i et Trondheim som har vokst mye på de femti årene siden, for eksempel, direktebusstilbudet fra Jakobsli til sentrum ble opprettet.

De fleste større byer løser denne utfordringen med nettopp et nettverkssystem. Det innebærer som oftest knutepunkt flere steder, utenfor sentrum, for å ikke belaste enkeltområder for mye. Mange av disse knutepunktene er i seg selv deler av et bydelssentrum. Strindheim er et eksempel på det. Derfra går det ofte avganger videre til Trondheim sentrum eller til andre steder som Lade, Vikåsen, Reppe, Ranheim, Malvik, Romolslia, Havstad, Tiller med mer.

Vi setter pris på alle tilbakemeldinger om kollektivtilbudet og tar dem med oss i videre arbeid for å nå nullvekstmålet. Vi er også i gang med et prosjekt der vi skal se på mulige endringer i tilbudet fra det området Bjørklid peker på. Hensikten er å få på plass mer effektive reiser. Til høsten 2020 kan det komme nye justeringer av rutetilbudet i Trondheimsområdet.

