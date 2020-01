Hva er galt med tunnelene til Værnes?

19 fikk forelegg for å ha kjørt for fort

Saken oppdateres.

Jeg tror at alle som jevnlig kjører tur/retur Trondheim-Værnes lufthavn, har i en årrekke opplevd at en eller flere av tunnelene har vært stengt på grunn av arbeid eller vedlikehold. Det gjelder tidlig om morgenen og sent på kvelden. Onsdag 14. januar var intet unntak. Da jeg var på veg ut for å rekke et fly klokken 06.00, var en tunnel stengt og det ble litt trangere med tid for å rekke flyet.

Neste tur, på veg hjem klokken 22 på mandag 20., var den midterste tunnelen stengt. Tre store lastebiler/trailere lå foran meg, og jeg måtte da (som så altfor ofte) ta turen gjennom Hommelvik i 40-sonen.

Resultatet av gjentatte stengninger er økt reisetid, stor trafikk tidlig og sent gjennom boligområder, og økte utslipp. Man må kunne spørre: hva er det med disse tunnelene? Er det, som det virker, vedlikeholdsarbeid flere ganger i måneden, og i så fall, hvorfor det? Det er da ikke slik i andre tunneler som vi kjører gjennom.

Til slutt, et hjertesukk, hvis tunnelene må vedlikeholdes så ofte, kan arbeidet da gjøres før klokken 05 og etter klokken 01? Da rekker alle å komme seg på morgenflyet og hjem fra kveldsflyet før tunnelene stenges. Vi vil jo gjerne bruke de tunnelene vi betaler for å kjøre på. Kanskje Statens vegvesen eller en annen instans kan svare på mine spørsmål?

