Her tester BMW sin nye el-SUV i Trøndelag

To vogntog står fast

Trønder fikk verdenscupdebuten for Belgia

Frykter for ansattes liv og helse: - Det har blitt en stor belastning

Norge må ikke senke terskelen for narkotikabruk blant unge

Mer rusbruk kan også være positivt for folkehelsen

Det er svært provoserende at dette elveområdet nå blir foreslått ødelagt

Erling Braut Haaland scoret to mål i hjemmedebuten for Borussia Dortmund

Mann dømt for grov vold fikk strafferabatt fordi politiet brukte tre år på saken

Saken oppdateres.

Torsdag kom resultatene fra nasjonal eksamen i anatomi for sykepleierstudenter, og nok et år har sykepleierstudentene ved NTNU i Trondheim lavest strykprosent, men også høyest karaktersnitt. Hele 6 av 10 studenter har oppnådd karakteren A eller B, og dette er en bragd vi ikke vil skal gå upåaktet hen.

Én ting er at sykepleierstudentene er best i landet på anatomi, men jeg må få si at de er en stor kilde til inspirasjon.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

I tider hvor det skrives side opp og ned om sykepleiermangel, utfordrende arbeidstid, dårlige pasienter og knappe ressurser er det veldig motiverende å se engasjement, nysgjerrighet og stor lidenskap for sykepleierutdanningen og sykepleieryrket her i Trondheim.

Det er flotte fremtidige kolleger og sykepleiere som utdannes ved NTNU, og det kommer fra hjertet når jeg sier at jeg er inderlig stolt over studentene her i byen. Dere har jobbet hardt, og det har lønt seg. Gratulerer så mye med resultatet!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

OPPTATT AV DEBATT? Lytt til en debatt-podkast, i regi av ungdommer på Saupstad og Kolstad: Helsesista svarer om ensomhet, sex, følelser og porno