Havsteinbakken - farlig skolevei på vinteren

Havsteinbakken på Byåsen er en av byens bratteste bakker. Havsteinbakken er skolevei for barn til Åsveien Barneskole og jobbvei for mange , blant annet til St. Olavs hospital. På sommeren har veien et smalt fortau til bruk for gående. Nå på vinteren er samme fortau fullt av snø og ubrukelig. I tillegg er det ikke uvanlig at parkerte (!) biler må passeres - veibanen er eneste mulighet!

Ved henvendelse til Bydrifta får vi melding om at fortauet ikke skal brøytes, men brukes til snøopplag! Dette er altså veien som (små) skolebarn og andre forgjengere benytter hver ene ste dag. Må det virkelig en ulykke til før man ser på trafikkforholdene (brøyting og parkering) i denne bratte bakken?

