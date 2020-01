Hva skjer med Risvollan-senteret?

Frykter for ansattes liv og helse: - Det har blitt en stor belastning

Mann dømt for grov vold fikk strafferabatt fordi politiet brukte tre år på saken

Kvinne skal ha blitt utsatt for vold på Møllenberg

Her fødes en trøndersk verdensstjerne

– Av alle dem som sliter psykisk, er det kanskje rundt 10 prosent som er så dårlige at de får akutt hjelp

Mer rusbruk kan også være positivt for folkehelsen

Det er svært provoserende at dette elveområdet nå blir foreslått ødelagt

Her fødes en trøndersk verdensstjerne

– Av alle dem som sliter psykisk, er det kanskje rundt 10 prosent som er så dårlige at de får akutt hjelp

Hvor ble det av byens rike onkel som overtok dette for noen år siden?

Saken oppdateres.

Jeg lurer på hva som skjer med Risvollan-senteret. Det må vel snart være et par år siden vi fikk nabovarsel om utbygging der oppe, men siden har ingen ting skjedd.

Likedan inne på selve senteret er det fullstendig stopp. Vi har fått det medisinske senteret og tannlegen der, men utover det er det ingenting. Hvorfor blir ikke de tomme lokalene satt i stand? Vi er mange her som savner litt liv her. Vi vil ha en liten kafé og noen butikker, ikke et senter som nesten ligger brakk.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Hvor ble det av byens rike onkel som overtok dette for noen år siden? Ta deg en tur oppover og se på mulighetene.

Hilsen fra en av beboerne her oppe.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

OPPTATT AV DEBATT? Lytt til en debatt-podkast, i regi av ungdommer på Saupstad og Kolstad: Helsesista svarer om ensomhet, sex, følelser og porno