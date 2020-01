På tide å ta Charlottenlund tilbake

- Det går nesten ikke en dag uten at en internasjonal nettportal eller et magasin tar kontakt

- Det går nesten ikke en dag uten at en internasjonal nettportal eller et magasin tar kontakt

Charlottenlund som stedsnavn blir mindre og mindre brukt. Alt for lenge har bydelen på folkemunne vært okkupert av områder som trenger seg inn fra alle kanter. Spør du en innflytter hvor Hasselbakken er, kan du satse hytte og hus at det «ligger nede på Ranheim».

Forleden dag leste jeg et debattinnlegg i Adresseavisen som ønsket bedre busstilbud for «innbyggerne på Jakobsli og Brundalen». Men forfatteren bor selv på Charlottenlund og brukte Charlottenlund kirke som location på bildet. Jeg mener på ingen måte å henge ut den ansvarlige, men vise at problemet er reelt.

Den geografiske twilight-sonen vi har havnet i skyldes blant annet mange års vranglære hos bedrifter, journalister og meglere. Men de har igjen gått i læra hos den største synderen; Posten.

Helt siden 1969 har situasjonen vært problematisk. Da ble Jakobsli postkontor opprettet på Øvre Charlottenlund, og siden har Jakobsli tatt over for å beskrive hele området. På Nedre Charlottenlund ble postkontoret nedlagt på 90-tallet og resulterte i poststedet Ranheim som erstatter.

Det merkelige er at skolene, sportsklubben, kirken og legesenteret heter alle Charlottenlund, men likevel dominerer Jakobsli på Øvre. I fjæra er nok ikke brorparten klar over at Nedre Charlottenlund i det hele tatt eksisterer. Det viser hvor sterk påvirkningskraft vår egen adresse har, og derfor må Charlottenlund gjenoppstå som poststed.

Men hvorfor skal man bruke tid og energi på dette? Det er jo tross alt kun poststedsnavn det prates om. Da snur jeg spørsmålet og spør «Hvor kommer du fra?». Er det noe vi nordmenn er opptatt av så er det stedsidentitet. De som er oppvokst og bor på Charlottenlund kommer ikke fra Jakobsli eller Ranheim. De kommer fra Charlottenlund.

Det betyr ikke at man er bedre eller dårligere enn andre, men man har likevel rett til å si ifra når hjemplassen er i ferd med å forsvinne. Nå er det på tide å ta Charlottenlund tilbake, og den beste og enkleste måten er å endre poststedsnavnet fra Jakobsli og (7053) Ranheim tilbake til Charlottenlund.

Adresser legger grunnlaget for stedsnavnene vi bruker, og da må de være korrekt. For at dette skal bli en realitet er det startet et innbyggerforslag. Det er allerede kommet inn nok underskrifter til at saken skal behandles, men vi trenger all støtte vi kan få! La oss bevare Charlottenlund!

