Frps valg av exit er helt uten ære

Hvordan kan dere si at tilbudet i Trondheim blir like godt som tilbudet er på Vistamar?

Hvordan kan dere si at tilbudet i Trondheim blir like godt som tilbudet er på Vistamar?

Saken oppdateres.

Hvor er logikken i Frp sin avgang fra regjeringen? De har akseptert nye bomringer over alt i landet. Nye avgifter på nesten alle områder, selv om det er det motsatte av hva de har lovet sine velgere. De aksepterer sammenslåing av kommuner og fylker som ikke ønsker sammenslåing med begrunnelsen av at stor er det samme som robust og gir stordriftsfordeler.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

De har vært med på å rasere norsk jernbane med å splitte opp i mange små enheter som blir særdeles sårbar og med et pulverisert ansvarsforhold. Den eneste effekt er at vi har fått en mengde nye direktører og fullstendig fravær av helhet. De eneste vinnerne er advokater som skal gjennomføre en mengde rettsmøter, tolking av ansvar og rettssaker om hvem skal ha skyld og hvem skal betale for hendelser. Men å hjelpe hjem én norsk mor med to syke barn som bor i en flyktningeleir under ufattelig dårlige forhold og som i verste fall fungerer som rekrutteringsplass for kommende terrorister, der sa det stopp.

Det har vært veldig mange store viktige saker, som har forverret livet til et stort antall mennesker i Norge. Disse kunne de ha reagert på, noe som faktisk ville gitt dem litt respekt. Deres valg av exit er helt uten ære og sier vel alt om partiet.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

OPPTATT AV DEBATT? Lytt til en debatt-podkast, i regi av ungdommer på Saupstad og Kolstad: Helsesista svarer om ensomhet, sex, følelser og porno