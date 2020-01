Har ikke kommunen brukt opp nok millioner på innsnevring av gatebredde?

Hvordan kan dere si at tilbudet i Trondheim blir like godt som tilbudet er på Vistamar?

Har ikke Trondheim kommune brukt opp nok millioner kroner på innsnevring og begrensninger av gatebredde og nok opprettelse av dumme ting slik nå om ikke de skal til å begrense Kongens gate, som nevnt i avisa fredag 17. januar også?

Det er slik at den minste hindring som lages der trafikken går i gata i dag gjør at det blir en hindring for trafikken.

Og når det foreslås å lage to felt i stedet for tre, så blir det en forsinkelse av fremkommelighet. Ved kantstopp for bussen, kan øvrig trafikk kjøre forbi, og selv om de «rette» personene sier at det er lite aktuelt med å bruke gata til utrykning, så kan de vel ikke si at det ikke er aktuelt å med utrykning til noe i denne gata også?

At det henvises til en ulykke med en metrobuss i oktober er vel bare å innrømme-, men hva var årsak til denne? Var det en uoppmerksom bussjåfør -, eller var det en privatbilist som gjorde noe som ikke skulle vært gjort?? Uansett hva dere gjør, er Kongens gate en trafikkåre og ikke en vanlig bygate, så å ordne til bredere fortau benker og blomster er bare bortkastet. Likeså planene for Holtermannsvei håper jeg ikke dere ødelegger den som en fin trafikkåre inn og ut av byen! Måtte bare komme med dette!

