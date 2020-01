Vi storkoser oss, men ikke Adressa

Saken oppdateres.

Jeg er blant over 100 andre frivillig funksjonær under Idrettsfestivalen 2020 som i disse dager holdes i Trondheim Spektrum! 660 lag, 7000 deltakere og over 100 frivillige stiller til idrettsglede, sosiale sammenkomster og en del av oss frivillige har holdt på siden 1980-tallet.

Vi storkoser oss, svetter og stresser for at alle kamper, lag og deltakere skal føle seg velkommen og få en flott opplevelse uansett alder/klasse og idrettsgren. Svært, svært skuffende at Trondheims avis, Adresseavisen, kun finner at de skal skrive om det negative, som antall skader.

Utrolig nok har dere flere år på rad kun skrevet om dette temaet. Dette vitner etter min mening om at dere ikke har den fjerneste anelse om hva dette dreier seg om!

