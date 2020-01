Astrid S-debatten sporer av når kjønn blir viktigste motargument

Saken oppdateres.

Stråmannsargumentasjon og hersketeknikker kan gjøre debatter underholdende, men videre gode blir de ikke. I fjor så vi det i bråket rundt Tore Sagen og Norske Grønnsaker. Nå ser vi det igjen etter at Astrid S utsatte en turné for å gjøre ferdig et album.

Debatten startet med en kommentar fra VGs Tor Martin Bøe. Bøe sammenlignet debutalbumet som skulle ha kommet ut høsten 2018, med en «albatross», et bilde på en mental byrde eller forbannelse.

«Jo lenger tid det går, jo lenger tid ting blir utsatt, jo mer blir det klart at dette ikke er en albumhistorie som går spesielt bra,» skrev Bøe, og spurte hvor vanskelig det kan være å spille inn ti låter. Sigrid og Aurora slapp begge ut sine første album to år etter Bylarmdebuten. Bøe beskrev i tillegg Sigrid og Aurora som større internasjonale suksesser enn Astrid.

«Popmusikk nå til dags har ingenting med album å gjøre. Astrid S trenger en hit. Gjerne flere. Og hun trenger det snart,» konkluderte Bøe.

Idol-dommer og manager Silje Larsen Borgan beskrev «Astrid-føljetongen» til VG som ubehagelig å sitte stille og se på – «både som manager, musikkelsker og kvinne.» Hun beskyldte Bøe for å «mansplaine», og sammenlignet ham med Kjell Ingolf Ropstad. «Klarer du fire, så klarer du ti?» I tillegg reagerte Borgan på at Bøe sammenlignet Astrid S med Sigrid og Aurora.

Borgan sammenligner det VG gjør med mobbing. Også Sigrid Bonde Tusvik og Lisa Tønne kastet seg på i sin seneste podkast. De valgte å diskutere hva som kan være de bakenforliggende årsakene til at Astrid S ikke får albumet ferdig. Det kan være alvorlige, personlige grunner til at hun gjør det utilgivelige, å utsette en turné, mente Tusvik og Tønne.

Vi skal ikke diskutere Astrid S og hennes utsettelse her. For kanskje er det som Tusvik og Tønne sa, at det er ting som gjør at hun rett og slett bør få være i fred.

Akkurat dette burde vært ett av to spor Borgan ledet debatten inn på, vekk fra Astrid S. Kanskje Borgan heller burde troppet opp i redaksjonen og kjeftet på Bøe, så kunne VG tatt diskusjonen på kammerset. Med Borgans innlegg kom Astrid igjen i fokus.

Det andre sporet hadde vært å diskutere viktigheten av album i en tid der EP-er og singler ser ut til å være det viktigste. Er albumets tid forbi? Da hadde ikke debatten handlet om Astrid.

Men Borgan valgte ingen av dem. Hun valgte å sammenligne med mobbing og å trekke kjønnskortet. Mobbing er beskrevet som aggressiv adferd som blir gjentatt over tid og er karakterisert ved et ujevnt styrkeforhold. VGs føljetong er kanskje gjentakende, foregår i et ujevnt styrkeforhold, og er angrepslysten, pågående og utfordrende, men går vi med på at det er mobbing, har journalistikken snart ikke lenger lov til å være kritisk. Er det dit Borgan vil? Trolig ikke.

Stråmenn og hersketeknikker. Så da er det bare ett argument igjen hos Borgan. Kjønn. Astrid S får en kritisk føljetong fordi hun er kvinne. Bøe mansplainer, han minner om Ropstad, og han sammenligner Astrid S med andre artister det er naturlig å sammenligne henne med, og han gjør det kun fordi de er kvinner.

Det er uklart hvorfor Borgan kjører denne argumentasjonen. Er det bevisst hersketeknikk eller stråmannsargumentasjon? Skal ikke Bøe få uttale seg fordi han er mann, eller prøver hun bevisst å feilaktig tillegge meningsmotstanderen meninger han ikke har, at han er en mann som hater kvinner?

Vi får la tvilen komme Borgan til gode, men det er der denne debatten ender, når kjønn blir det viktigste argumentet.

Og da blir det heller ingen god debatt, heller ikke for Astrid S. Det kan bli nok en albatross.

