Taxfree er et verktøy mot grensehandel

Taxfree gjør at nordmenn handler i Norge fremfor i utlandet. Bare på flyplassene bidrar taxfree med over 2,5 milliarder kroner til Avinor og fellesskapet. Dette er avgjørende bidrag til å opprettholde flyplassene rundt i landet.

Kari Hovde skriver i Adressa 29. januar at taxfree-ordningen bør skrotes. Kort fortalt skriver hun at man bør ikke «belønnes» med taxfree når man flyr, og at hun egentlig ikke vil kjøpe Bamsemums.

Men varene som selges på taxfree er i det store og hele forbruksvarer til personer som kommer fra utlandet eller skal til utlandet, hvor disse varene ofte koster mye mindre enn i Norge. I tillegg er det taxfree-butikker på de flyplassene i utlandet man reiser til og fra. Da har man valget, vil man tilrettelegge for at handelen skjer i Norge eller i utlandet?

Taxfree er en velfungerende del av den gode og strenge norske alkoholpolitikken. Den gjør at vi slipper å ta med oss alkohol fra utlandet. Den gjør at det norske selskapet Travel Retail Norway (TRN), som driver taxfreebutikkene på Avinor sine største flyplasser, betaler 2,5 milliarder til Avinor i husleie. Den gjør at TRN har 1400 ansatte i Norge, på blant annet Værnes. Den gjør at arbeidsplasser, arbeidsgiveravgift og skatt betales til Norge.

Jeg kan si meg enig i at taxfreeordningen virker underlig ved første øyekast, men den er et godt virkemiddel mot grensehandel og bidrar til inntekter for flyplasser og arbeidsplasser i Norge

