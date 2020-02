Saken oppdateres.

Takk til Trondheim bydrift fra «irritert beboer ved Sirkus Shopping». Takk for at avdelingsleder Kristian Lauritzen og hans folk tok seg tid til å drøfte henvendelsen og svare, det er flott at det er noen vits i å ta opp slike saker. Vi har lenge observert unødvendig salting ved plussgrader.

Det som skjedde den søndagen var dråpen som fikk begeret til å flyte over for min del. Det må kunne gå an å revurdere behovet for saltning i lavere oftest snøfrie deler av byen når vi vet at beboere i andre deler av byen sliter med bortimot total mangel på brøyting og strøing. Ikke samme medisin, men samme pengesekk.

Mantraet med svarte fortau visse steder bør også vurderes. Samtidig fortjener bydrift ros for mye annet som utføres med begrensede midler. Lykke til med arbeidet!

