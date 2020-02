Tyver på kirkegården på Havstein

Dortmund-eventyret fortsetter for Haaland: – For en mann

Didrik Tønseth vil at vi satser penger på at vi får trent

To norske serier får midler til sesong nummer to

Saken oppdateres.

Vi er flere foreldre og andre som har våre kjære liggende på Havstein kirkegård. Det er et rolig, vakkert sted, slik det skal være. De som jobber der, med å ordne og plante, gjør en fantastisk jobb. Etter at jeg mistet min datter for to og et halvt år siden, har jeg tilbrakt mange timer der. Det er derfor med stor sorg, frustrasjon og sinne jeg nå skriver dette, etter at jeg en dag kom dit for å tenne lys.

LES OGSÅ: Pynt av isopor på gravkranser blir fuglemat

Alt var borte, rett og slett stjålet, lykten, engler, lys, lyslenke og pynt. Alt bare røsket opp og tatt. Og det var ikke vinden som hadde herjet, noe jeg først håpet på. Nei, det var rett og slett noen som hadde forsynt seg grovt. Det var som å få et hardt slag i magen, hvem tillater seg å gjøre noe sånt? Ja, ikke vet jeg, men det gjør vondt. Etter å ha snakket med andre som også har gravsteder der, kom det frem at jeg ikke var den eneste. Tyvene hadde også forsynt seg andre steder, flere lykter og ting var borte. Noe så usselt! Ja, det er vanskelig å finne ord.

Det som legges på et gravsted av pynt og blomster, er veldig ofte ikke bare tilfeldig plassert der, i alle fall ikke hos unge mennesker. Ofte har det en symbolsk betydning og er lagt der i kjærlighet til den som er borte, ja, fra hjerte til hjerte. Det er ting som er lagt ned av venner, slekt og ikke minst fra søsken. Det gjør derfor ekstra vondt i sjela å se at også disse tingene er borte. Ting som småsøsken og venner har laget, funnet eller kjøpt, og som derfor er av stor verdi. Det er veldig trist at man skal oppleve dette. At enkelte ikke vet forskjell på mitt og ditt, og tar seg friheter de fleste av oss tenker på som utrolig respektløse. Man stjeler da ikke fra noens grav!

LES OGSÅ: Nye trender på kirkegården

Men så er det akkurat det som har skjedd. Kanskje må vi fremover følge litt ekstra med når vi er på kirkegården, og kanskje må man tenke nøye over hva man legger på graven, eller? Vil vi ha det sånn? Svaret på det er nei!

Jeg vil derfor komme med en oppfordring, dersom du/dere som har gjort dette, leser disse ordene. Det er ikke for sent å angre, dersom det finnes et snev av samvittighet igjen, ber jeg dere om å sette tingene dere har stjålet fint tilbake på plass!

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter