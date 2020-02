Til dere damer: Slik føles det å bli holdt utenfor

Saken oppdateres.

Til dere damer, ja for stort sett gjelder dette damer. Dere som fremstår så joviale, omgjengelige og elskverdige i det sosiale på jobben, på studiestedet og i nabolaget. Men når dere skal invitere til noe sosialt så inviteres kun de som passer inn i den perfekte lille gruppa, den er så perfekt at nesten alle er like. Alle er en blåkopi av hverandre.

LES OGSÅ: Jeg er ensom

Men dere opptrer diskré og prater ikke høyt om hva dere skal. For det skal man ikke gjøre, da kan de som ikke blir invitert, de som allerede skiller seg ut ved å være litt annerledes enn flertallet i gruppa, bli lei seg og føle seg utenfor. Og det å bidra til utenforskap og ensomhet, det er ikke noe disse damene skal ha på seg at de holder på med. Nei, for det er ikke bra i disse dager. Derfor lager dere Messenger- og Facebookgrupper, hvor kalaset planlegges nøye. Ingen andre enn de inviterte vet om hva som skal skje. For dere er så korrekte.

Men så kommer den store dagen, og hva skjer da dere? Jo, da skal festlighetene dokumenteres. Hver eneste deltaker snapper og legger det på story så alle kan se hva gruppa gjør, og så koser dere dere videre i gruppa.

LES OGSÅ: Norges største youtubere går sammen mot ensomhet

Da var det brått slutt på hemmelighetskremmeriet og hele verden skal se hvor mye dere i damegjengen koser dere sammen. Vise det gode samholdet og hvor gøy dere i gruppa har det sammen.

Men er dere virkelig så dumme og korttenkte at dere da tror at ensomheten føles mindre, og utenforskapet føles som et bra sted å være for de av oss som ikke fikk lov til å komme? Bare fordi vi fikk vite at vi ikke var invitert først når festen er i full sving. Eller er dere i virkeligheten ikke så joviale og inkluderende som dere egentlig liker å fremstå som?

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter