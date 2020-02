Trond Giske er ikke en samlende kandidat

Her står UP for å ta bru-snikere i Trondheim

I dagens avis kan en lese at både Aps stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol og leder av valgkomiteen Arild Grande mener at Trøndelag Ap nå trenger en samlende leder. Det er det ikke vanskelig å være enig i, hvis en ønsker at Ap skal reise seg etter de siste års stridigheter og dårlige valgresultat.

Derfor er det en smule merkelig at Trond Giskes kandidatur som fylkesleder blir viet så stor oppmerksomhet. Uansett hva en måtte mene om Giske: Er det noe Trond Giske ikke er, så er det en samlende kandidat. Tvert imot. Trond Giske er omtrent like splittende for potensielle Ap-velgere som Donald Trump er for amerikanske velgere.

Det påpekes av Kjerkol at det er medlemmene i Trøndelag Ap som velger den lederen de har størst tillit til på årsmøtet i mars. Det er mulig tilliten har økt hos de samme etter Giskes intensive sjarmoffensiv rundt i partilagene i landsdelen. Derfor er det grunn til å minne om at det er velgerne der ute som til syvende og sist skal gi sin stemme på valgdagen, ikke kun medlemmer av fylkes- og partilag.

