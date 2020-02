En sjelden opplevelse

Saken oppdateres.

Kjære Arve Tellefsen! Takk for en fantastisk konsert i Palmehaven! Du er en evig ung ener. Mine venner på nabobordet kunne fortelle at dine ord til Åsmund Bakken, Ørland, på 50-tallet, endret hans verden den gang.

Takk for at du idag fremdeles trekker med deg ungdommen slik at de vet at når de spiller med deg, kan de spille med hvem som helst. Da jeg gikk ut i korridoren i tredje etasje i Trondheims kommunale musikkskole på Bakklandet som åtteåring i 1963 og så et bilde av deg på veggen, ante jeg ingen ting om deg da.

LES OGSÅ: Arve (83) erobrer Palmen

I ettertid vet jeg at din oppvekst på Møllenberg har satt sine spor. Ikke ble jeg noen pianist, men kan mine noter. Men du har virkelig satt spor og lagt press på vår forvaltning til å opprettholde vår rett til musikalsk utdannelse.

At den kunne munne ut i en slik aften som vi kunne få oppleve i kveld, er bare fantastisk. Håper vi alle kan forstå hvilken enorm jobb Arve Tellefsen gjør for for vårt felles musikkliv.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter