Hodet til trellen Kark

I min tid som turistsjef i Trondheim hørte jeg det ofte bli sagt at hodet som Olav Tryggvason skrever over på toppen av statuen på Torget er trellen Kark sitt hode. Dette med bakgrunn i at Olav hugde hodet av Kark etter at Kark hadde drept Håkon Jarl. Dessverre går denne feilopplysningen også igjen i diverse informasjon om Trondheim i trykksaker og på internettsider.

Med det blotte øyet er det selvfølgelig ikke så lett å se hodet oppe på statuen, men på nærbilder er det lett å se at det er hodet til guden Tor, sågar med hånda rundt hammeren (Mjølner). Olav hugde ned avgudsstøttene på jarlenes hov på Lade, i sin kamp for å kristne Norge.

Også på statuen av Olav på Vestfronten kan man tydelig se at det ikke er et avkuttet menneskehode kunstneren, Stinus Fredriksen, har gjengitt, men et gudehode.

Nå når vi har fått en ny utforming av Torget hvor folk skal gå rundt å fortelle besøkende blant annet om Olav Tryggvason-statuen så er det viktig at ikke Tor med hammeren sitt hode blir utgitt for å være Tor med hammeren sitt hode. Det setter neppe Tor særlig pris på !

