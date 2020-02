Klima-NM og elevenes mopedbruk

To skoler i Trondheim er best på klimakutt i Norge

Saken oppdateres.

Jeg leser om klima-NM, der skoler konkurrerer om å redusere klimautslipp. Som gammel Strinda-gymnasiast er det fint å lese at Strinda VGS gjør det skarpt, og at mye oppfinnsomhet legges for dagen for å nå gode mål. Jeg heier på dere! Men da venter jeg spent på våren.

Vinneren blir kåret på Ungdommens klimatoppmøte, arrangert av Adresseavisen og NTNU torsdag 13. februar.

Jeg går ofte forbi, og det har slått meg hvor absurd mange motoriserte tohjulinger som står parkert rundt skolen hver dag. En skog av dem, det må være flere hundre! Det virker nesten som om dette er den vanligste måten å ta seg dit på.

Jeg håper at pågående aksjon også vil kunne avleses på dette området, og at forbrenningsmotorer avløses av for eksempel pedalkraft i synlig monn!

