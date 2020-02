Det overrasker meg at Adressa ikke har fått med seg poenget om WWF

De solgte to tredeler av eiendommene i Trondheims-regionen i fjor. Her er lista over salgene i fjor.

Saken oppdateres.

«Kritikken mot TV-aksjonen er omtrent som å si at du ikke vil delta i dugnaden i borettslaget fordi du er politisk uenig med borettslagets styreleder.» Dette presenteres som Adresseavisens mening i den pågående diskusjonen omkring TV-aksjonen.

Det overrasker meg at Adressa ikke har fått med seg poenget. Dette handler ikke om å samarbeide med noen man er uenig med. Det gjør jeg gjerne. Men dette handler om å behandle meningsmotstandere med respekt, og å skjønne forskjellen på et politisk parti og en ideell organisasjon.

Et riktigere bilde på det som skjer, er om borettslagets styreleder først advarer alle mot deg og det du står for, for deretter å be deg stille opp. For de fleste ville det ha påvirket motivasjonen. Ikke for selve saken, den støtter jeg. Plastinnsamling er en veldig viktig miljøsak som jeg gjerne stiller opp for. Men å la en politisk splittende organisasjon som WWF arrangere det? Det finnes mange andre som sloss for renere hav, og de fleste av dem behandler Senterpartiet og alle andre partier med respekt. Det gjør ikke WWF. De har advart mot Sp og det som vi står for.

Red.anm.: Ola Smeplass (Sp) er varaordfører i Bodø, og han ble nevnt i den aktuelle lederartikkelen.

