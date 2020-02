Jeg føler at det går fremover – folk liker og støtter vårt prosjekt

Anne-Marja (21): Vi må vise at vi er her, vi tør å vise hvem vi er

Anne-Marja (21): Vi må vise at vi er her, vi tør å vise hvem vi er

Vi er fire ungdommer som har drevet språksynliggjøringsprosjektet «Gïeleviehkie», tilknyttet Gïelem nastedh, et sørsamisk språk- og kompetansesenter i Snåsa. Målet har vært å inspirere folk og å støtte opp under det sørsamiske språket. Du kan følge oss på Instagram!

For meg er det viktig å ta vare på språket. Jeg og søsteren min har en mor som er nordsamisk og en far som er sørsamisk, og hjemme har vi brukt mest enkelte, hverdagslige ord på samisk. Aahka, altså bestemor, har også brukt språket en del, så vi har fått høre det derfra. Man kan si at samisk har vært andrespråket vårt, men det er likevel veldig viktig for meg: Jeg føler at når jeg har språket, så er det en del av meg, det gjør meg «komplett». Når vi selv får unger en gang, vil vi nok bli enda mer opptatt av det, for å kunne gi språket videre.

Instagram-kontoen har åpnet opp for kommunikasjon med mange, vi merker at folk har lyst til å lære seg språket, både andre steder i Norge, men også i Sverige og Finland. Jeg føler det går fremover, det går i riktig retning. Folk liker oss og støtter vårt prosjekt. Mange som ikke kan samisk, følger oss og viser at de setter pris på det vi gjør. Det blir brobygging! Mange av vennene mine har også vært med på å utforme innlegg. Så jeg føler at det er mer aksept nå enn før, egentlig.

I dag er det Samefolkets dag, og det gir oss fellesskap og styre på tvers av fire land. Det er en dal man skal kose seg og ha det artig, og ta på seg kofta, hvis man kan. Vi må vise at vi er her, vi tør å vise hvem vi er. Hvis du, i løpet av dagen i dag, ser en same med kofte, så går det an å gå bort og si «lahkoe biejjine»! Det er veldig enkelt, og folk blir ofte veldig glad. Møt hverandre i dag!

