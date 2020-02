Arbeidsvelferd kommer ikke av seg selv

Anne-Marja (21): Vi må vise at vi er her, vi tør å vise hvem vi er

Med jevne mellomrom skrives det i media om en økende negativ trend knyttet til at folk ikke velger å fagorganisere seg. Stadig vekk opplever jeg at personer både på studiet mitt og kolleger på jobben spør meg om hvorfor de skal organisere seg. De har det jo egentlig ganske fint på jobben, sier de.

Videre lurer de på hva får de eventuelt får ut av å melde seg inn i et fagforbund? At mine kolleger og medstudenter er fornøyd med Trondheim kommune som arbeidsgiver, er jo veldig bra. Det er i så fall et argument for at det lønner seg å være fagorganisert. Ordningene vi har i arbeidslivet har ikke kommet av seg selv. De er opparbeidet gjennom mange tiår med kamp for ordna arbeidsforhold. Vi skal være glad vi får nyte godt av andres harde arbeid for god arbeidsvelferd for alle.

I takt med at vi har fått bedre arbeidsforhold, virker det også som vi har fått en økt individualistisk tankegang blant enkeltmennesker. Det at spørsmålet «hva vinner jeg på det?», kommer opp, er et uttrykk for det. Som fremtidig spesialpedagog kommer jeg inn i en sektor med en relativt høy fagorganiseringsgrad, og bra er det. Det betyr likevel ikke at færre bør organisere seg eller at de ikke er noe å kjempe for.

Om vi ikke har dyktige tillitsvalgte som forsvarer våre rettigheter i det daglige, så vil de forvitre. Jeg har valgt å organisere meg i Skolenes landsforbund (SL). Det er fordi jeg tror det er viktig at vi fortsatt står opp for sentrale og kollektive lønnsforhandlinger, slik at vi sikrer likhet og små forskjeller mellom mennesker med samme utdanning og bakgrunn.

I tillegg må ikke lønnsforskjellen bli for store mellom gruppene. Suksessen bak den norske velferdsstaten er små forskjeller mellom folk. Det finnes mange interesser og aktører der ute som ønsker å motarbeide dette, og da er det viktig at vi som tror at de kollektive løsningene er de som på lang sikt ganger folk flest mest, står sammen!

Så svaret på spørsmålet er enkelt. Om du organiserer deg i SL, så bidrar du til et trygt og godt arbeidsliv og et samfunn med små forskjeller mellom folk. Pedagog eller fagarbeider, vi fortjener alle en lønn å leve av! I tillegg er det på tide at mytene som eksisterer der ut om at SL er en fagforening av og for Arbeiderpartiet, må ryddes vekk. Til slutt en siste oppfordring: Fagorganiser deg!

