I min enfoldighet trodde jeg at poenget var å engasjere seniorene

Saken oppdateres.

Gjennom de senere år har vi kunne møttes til seniorbowling hver annen torsdag på Centrum Bowling. Dette hadde blitt annonsert via «Den kulturelle spaserstokken», utgitt av Trondheim kommune. Men i sist høsts utgave var dette falt ut. Dette ifølge telefonkontakt med kulturenheten, men neste år....

Da årets utgave kom, var tilbudet fortsatt borte. På telefonen ble vi fortalt at det ble for dyrt for kommunen. Hver enkelt hadde betalt hundre kroner for to bowlingserier inkludert kaffe og vaffel. Ved forespørsmål hos Centrum Bowling fikk vi vite at kommunen betalte ingenting. Jeg stakk innom kulturenheten for å forhøre meg om dette, men rette vedkommende var ikke tilstede og skulle ringe meg.

Jeg ble så oppringt av selveste sjefen for seniorkultur som kun hadde det å si at det var for dyrt. Det kostet så mye å utgi katalogen, og hvis bowlingen fikk plass ville kanskje alle andre hobbyer også ha plass. I min enfoldighet trodde jeg at poenget med Spaserstokken var å engasjere seniorene, men der tok jeg tydeligvis feil.

Nå har jeg avtalt med Centrum Bowling at den 20. februar klokken 12 blir det seniorbowling. Velkommen!

