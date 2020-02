Åpent brev til Avinor og Unibuss: Er det dette vi kan forvente?

Saken oppdateres.

Jeg hadde mitt først møte med nytt flybusstilbud på Værnes ettermiddagen onsdag 5. februar. For å si det mildt: Det var ingen positiv opplevelse. Først prøvde jeg diverse ganger å kjøpe billett via Web-applikasjonen til Værnesekspressen. Dette fungerte ikke i det hele tatt. Da jeg kom til ankomsthallen på Værnes, måtte jeg gå til skranken for billettsalg. Og der skal Unibuss ha litt ros. Jeg slapp å betale «kontantpris» på grunn av problem med web-kjøpet.

Men i motsetning til tidligere var det ingen ventende buss vi kunne sette oss inn i mens vi ventet på avgang. Nå måtte vi stå og vente ca. ti minutter til bussen kom. Og det etter rutetid. Ved påstigning var det ikke billettsalg, og flere passasjerer ble sendt inn igjen i avgangshallen for å kjøpe en sådan.

Siden bussen var etter ruten, var det rask avgang. Da bussen kom seg avgårde, fikk jeg telefon fra min sønn. Han hadde planlagt å ta flybussen fra Sirkus Shopping til Værnes. Men etter å ha ventet i 25 minutter på bussen, måtte han tilkalle sin mor for at hun i all hast måtte kjøre han til Værnes. Heldigvis var hun ikke så langt borte, så han nådde flyet, såvidt.

Ellers så noterer jeg meg at før det ble bestemt at Vy mistet konsesjonen for flybusskjøring til Værnes, hadde vi som bor på østsiden av byen bussavgang hvert tiende minutt. Nå er frekvensen redusert til hvert 15. minutt. Hvis det i hele tatt går en buss!

Spørsmål til Avinor, Trondheim lufthavn: Hvilke kvalitetsvurderinger gjorde Avinor før konsesjonen ble gitt til Unibuss? Stolte man bare på Unibuss sine fine ord om framtidig busstilbud? Eller var dette gjenstand for en grundigere gjennomgang? Hvem har ansvaret, og hvordan stiller det seg hvis passasjerer kommer for sent til flyet på grunn av flybusser som aldri dukker opp? Må vi legge inn en time ekstra reisetid for å ta høyde for et busstilbud som fungerer dårlig. Hvilke teorier baserer Avinor seg på når de tar vekk konkurranse og oppretter monopol på flybuss i Trondheim, og samtidig hevder at service og tilbud til passasjerene skal bli bedre?

Spørsmål til Unibuss: Er mine erfaringer med flybussen i dag det man kan forvente når man skal benytte flybuss i Trondheim i tiden framover?

