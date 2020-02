Fake news fra fylkesordfører Tore O. Sandvik

- Jeg er nesten redd for å si noe feil til folk, noe som fører til at de blir fornærma eller krenka

So ro lille gutt, snart skal du få klimakutt. Vi må bare bore først, for verden er så oljetørst

- Jeg er nesten redd for å si noe feil til folk, noe som fører til at de blir fornærma eller krenka

Saken oppdateres.

Tore O. Sandvik har vært fylkesordfører så lenge jeg kan huske. Siden 2003, det året jeg begynte på ungdomsskolen, har han ledet fylkestinget. Før det har han vært statssekretær i regjeringen, og enda før det har han hatt lokale, regionale og nasjonale verv i Arbeiderpartiet. Man skulle dermed tro at han hadde en viss forståelse for vårt politiske system. I leserinnlegget «Regjeringen knekker næringslivet» i nettavisen Nidaros hevder han at regjeringen har sendt et forslag på høring om én momssats for reiselivet – at man skal gå fra 12 til 23 prosent moms for næringen. Han avslutter innlegget sitt med: «Det er all mulig grunn til å advare mot dette forslaget fra regjeringen. Det må være måte på avgiftsiver.»

LES OGSÅ: Økningen skaper en enorm usikkerhet for oss

Det er bare et problem med dette. Regjeringen har aldri foreslått dette. Et momsutvalg, ledet av tidligere Virke-direktør Vibeke Hammer Madsen, la i fjor frem en norsk offentlig utredning, en såkalt NOU, som foreslo dette. Det er denne NOU-en som har vært på høring – ikke et forslag fra regjeringen. I en tid med mye snakk om «fake news» er det urovekkende at fylkesordføreren, en dreven politisk aktør, gjør det samme som Donald Trump og andre han selv kritiserer, nemlig sprer fake news.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Regjeringen sender ofte slike utredninger på høring. Det er en viktig del av det demokratiske Norge. For ikke lenge siden sendte regjeringen ut havbruksskatte-utvalgets innstilling på høring, om å innføre grunnrentebeskatning for havbruksnæringen – på tross av at tre av fire partier i regjering den gang hadde klare vedtak på å ikke innføre en slik skatt. Det viser med all tydelighet at det ikke er slik at alle saker som går på høring representerer regjeringens syn. Regjeringens syn kommer til uttrykk når de fremmer saker for Stortinget eller vedtar forskrifter. Det har regjeringen ikke gjort, hverken i saken om grunnrenteskatt eller om momssats på reiselivet.

Mitt parti er ikke lenger en del av regjeringen, så hans innlegg treffer for så vidt ikke meg og mine partifeller direkte, men jeg mener vi bør opprettholde en saklighet i debatten i Norge. Hvis regjeringen skulle foreslå dette, å innføre kun én momssats på 23 prosent, så syns jeg det er på sin plass med en stor og god debatt om det, men dette, en ren stråmannsargumentasjon, bør vi ikke holde på med.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

OPPTATT AV DEBATT? Lytt til en debatt-podkast, i regi av ungdommer på Saupstad og Kolstad: Helsesista svarer om ensomhet, sex, følelser og porno