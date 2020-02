Magnhild (76): Når dere kutter i tilbudet, betyr det mindre sosialt samvær for meg

- Jeg er mye redd. Redd for å si noe feil. For å drite meg ut politisk

So ro lille gutt, snart skal du få klimakutt. Vi må bare bore først, for verden er så oljetørst

Fra 1. januar kutter Trøndelag fylkeskommune i takstene for den såkalte TT-ordningen, et tilbud om taxi til personer som på grunn av nedsatt funksjonsevne eller sykdom ikke kan bruke kollektivtrafikken eller bil. Ordningen er en utmerket hjelp til sosialt samvær og å få handlet selv!

For meg betyr det at jeg får tusen kroner mindre i halvåret – de kutter fra 4000 til 3000 kroner. Kuttene betyr for meg: Tap av samvær med venner, mer isolering og færre sosiale sammenkomster. Jeg må si at jeg fikk litt av en overraskelse da jeg hørte om kuttet, samtidig som taxi-prisene har steget.

Vi svakeste i samfunnet, som alltid har arbeidet og betalt skatt, blir lidende. Jeg spør meg: Kutter dere nå fordi dere ville trumfe gjennom metrobussene, koste hva det koste ville? Hvorfor kutter dere? Hvorfor kan dere ikke begynne med behovsprøving av TT-kortet – og finne ut hvem som bruker det og ikke? Det er også sånn at kortet ikke skal brukes til lege eller sykehus, men jeg vet at det er mange som gjør nettopp det.

Hva med pensjonen vår kontra lønninger og prisøkning? Er det ikke på tide å sette foten ned? Nok er nok! Hvor er pensjonistforeningen?

