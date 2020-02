Nav svarer kvinne som søker uføretrygd: Vi tviler ikke på at hun er syk

Et godt forlik for pelsdyrbøndene

Nav Arbeid og ytelser Trondheim beklager at Tove Lesund opplever å bli mistrodd av Nav. Vi tviler ikke på at hun er syk og at helseplagene påvirker hennes muligheter til å være i jobb. Vi tviler heller ikke på at hun har deltatt på tiltak. Da vi likevel avslo søknaden om uføretrygd, var det fordi vi mener arbeidsevnen ikke er kartlagt i tilstrekkelig grad.

Saken er ikke ferdig behandlet, men håndteres nå av Nav Klageinstans, som skal prøve alle sider av saken på et selvstendig grunnlag.

