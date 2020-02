Litt fakta, Jon Gunnes?

RBK søkte etter ny trener for andrelaget: Over 100 ønsker seg jobben

Kollektivtilbudet i Trondheim er ei suppe. Tilbudet går åt skogen, og prisene økes. Venstres Jon Gunnes uttaler at: «Jeg vil kjempe for oftere, raskere og billigere kollektivtrafikk.» Dette lover jo bra. Enda bedre blir det: «Venstre har også bidratt til å tilby Trondheim minst 50 millioner kroner pr. år i ti år fremover for å redusere prisen på bussbilletten. AtB kan umiddelbart sette ned prisen med 25 prosent for dette beløpet. Dette ble kjent i oktober, lenge før budsjettvedtak i fylkeskommunen.»

Da er det jo merkelig at Kristian Torve fra Ap kaller dette: «Billige, retoriske sleivspark». Jeg tenkte at et eller annet sted i statsapparatet må det jo finnes noen som faktisk vet. Og sendte en epost til samferdselsdepartementet. Spørsmålene var enkle:

Stemmer det at Trondheim er tildelt 50 millioner over ti år til kollektivtrafikk over statsbudsjettet?

Er det noe som helst slags forhandling som fortsatt foregår rundt dette?

Svaret var alt annet enn enkelt. Jeg snakker ikke politisk flytende, men etter å ha tenkt litt og sett på følgende setning: «Det pågår nå forhandlinger mellom staten og de lokale partene i Trondheim om de ulike elementene i regjeringens bompengeavtale, inkludert tilskuddet på 50 millioner kroner til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk», er jeg ganske sikker på at det ikke er slik at disse 50 millionene umiddelbart kan tas i bruk. Eller?

LES OGSÅ: Et prishopp som neppe frister flere til å ta buss

Jeg synes dette lukter billig retorikk, Gunnes. Og billig retorikk gjør ikke kollektivhverdagen min enklere. Billig buss er et bedre virkemiddel. Kan dere snart slutte å krangle og få gjort noe?

