Fakta om billigere buss

Kollektivbruker Atle Frenvik Sveen etterlyser fakta fra Venstre om bussprisene. De kommer her:

Venstre gikk til valg på bedre og billigere buss i Trondheim. Vi har arbeidet for dette i bystyret, Stortinget og Regjeringen. Ved høstens valg i Trondheim gikk vi inn for 20 prosent lavere pris på enkeltbilletter. Hva er status:

Regjeringens «bompengeforlik» i høst førte til at Trondheim får 50 millioner hvert år i ti år til å redusere busstakstene. Dette kan gi for eksempel 20 prosent billigere enkeltbilletter, eller gratis buss for alle under 20 år, eller utvidelse av sone A til Stjørdal. Eller andre typer takstreduksjoner. Hvordan disse 50 millioner skal brukes bestemmes av de som er med i den nye byvekstavtalen (som omfatter bompenger, veiutbygging, busstilbud): Trondheim kommune, Malvik, Melhus, Stjørdal og fylkeskommunen. De holder nå på å forhandle, der staten også er med. Forhandlingene har pågått siden desember, vi får håpe at de nærmer seg slutten. På tross av de 50 millioner til reduserte takster som kom fra regjeringen vedtok flertallet i fylkeskommunen i desember å øke takstene. Det synes vi er svært uheldig. Men fra hvilket nivå skal takstene reduseres? Hvis det skjer fra dagens nivå, etter takstøkningen, blir jo befolkningen «lurt». Det liker vi ikke.

Venstre har arbeidet for billigere buss. Det må til for å få flere til å ta bussen, det er viktig både for klima og bymiljø. Gjennom den nye avtalen i regjeringen har vi nå muligheten. Disse 50 millionene kan brukes straks de fire kommunene, fylkeskommunen og staten er enige. Venstre vil arbeide for at dette gir ordentlige reduksjoner i bussprisene.

