Nytt flybusstilbud på Værnes og oppstartsproblemer

- Tror mer på at Tore Strømøy blir styreleder enn på at det blir boring i Lofoten

Saken oppdateres.

Viser til debattinnlegg publisert 8. februar: «Åpent brev til Avinor og Unibuss». Flybussen mellom Trondheim Sentrum og Trondheim lufthavn Værnes benyttes pr. i dag av ca. 1,2 millioner reisende. Det gjør at Værnes har den nest høyeste kollektivandelen av Avinors lufthavner, og er et viktig tilbud for våre reisende.

LES OGSÅ: Slik blir det nye flybusstilbudet i Trondheim

Avinor har gjennomført en tilbudskonkurranse for å leie areal for drift av flybuss til og fra Trondheim sentrum og Værnes. Målet er å øke andelen av de reisende som kommer med kollektiv transport til Værnes, redusere utslipp av klimagasser og samtidig gi et godt tilbud til de reisende. Både kvalitet og leveranse har vært tema. Unibuss Ekspress AS ble tildelt kontrakten og startet opp 1. februar 2020.

Arbeidet i forkant av kontrakten har vært omfattende, og det har vært god dialog med mange interessenter. Dette omfatter både busselskaper i regionen, Trøndelag fylkeskommune og AtB. I tillegg har det vært et tverrfaglig samarbeid internt i Avinor, for best mulig resultat og sikre den riktige balansen mellom miljø, økonomi og sikker, stabil drift.

LES OGSÅ: Flybussen tapte kampen om Værnes-anbud

Ved oppstarten av ny kontrakt har Unibuss forpliktet seg til å gjøre flere investeringer for å være best mulig forberedt. Avinor har søkt å bidra til en best mulig oppstart og tilrettelegge for en god drift. Likevel opplever vi at det er noen oppstartsproblemer, blant annet med nettløsning, informasjon og billettering. Det har vært daglig dialog og gjennomført flere tiltak for å rette opp i dette. Avinor ser blant annet på skilting og kommunikasjon til de reisende på flyplassen.

Samtidig jobber vi mot et mål om en mer sømløs reise, og at flere kjøper billett på forhånd. Unibuss jobber derfor med å utvikle sine nettsider, og billettautomater vil komme på plass i terminalen i løpet av våren. Tilpasning av antall avganger og riktig kapasitet på busser fordrer en fortsatt god dialog om flytrafikken og endringer i denne.

LES OGSÅ: Odin skulle fly i én time - nå må han sitte på bussen i fem timer

Vi anbefaler alle våre reisende å beregne god tid og ta høyde for mulige uforutsette forhold i trafikken på vei til flyplassen. Reisevilkår for flybussen finnes på Unibuss sine nettsider. Det er passasjerens ansvar å møte opp i tide for flyavgang. Anbefalt oppmøtetid finner du på Avinor.no, og er som følger:

Innland: Innsjekking minimum 1 time før avgang.

Utland: Innsjekking minimum 1,5 time før avgang.

Charterreiser: Innsjekkingsskrankene åpner 2 timer før avgang og stenger 1 time før avgang.

Vi har fått flere tilbakemeldinger i løpet av de første dagene og uka. Vi tar med oss disse i arbeidet for å forbedre tilbudet til de reisende ytterligere. Velkommen til en ny reise!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter