RBK mer enn en Koteng

Saken oppdateres.

I Barcelona heter det at de er mes que un club – mer enn en klubb. Rosenborg har i kveld sjansen til å vise at de er mer enn Ivar Koteng.

Ivar Koteng har gjort kveldens styreledervalg til et spørsmål om kontinuitet og ansvar for å føre viktige prosesser i mål. Dessuten har valgkomiteen gjort en altfor dårlig jobb. At fire av åtte styremedlemmer med til sammen 22 års fartstid i Rosenborg er innstilt med videre, spiller visst mindre rolle. Kontinuiteten må sitte på toppen. Og der sitter Ivar Koteng.

LES OGSÅ: Vinden blåser i retning Koteng

Det var noe deilig befriende da han kom inn som styreleder i Rosenborg i 2012 og talte stadig mer kanapé-tyngede fotballtopper midt imot. Mandatet var å rydde opp i overforbruk og de vekslende, om noen, strategiene klubben hadde fulgt årene i forveien. Per Joar Hansen kom og gikk, og derfra så vi oss ikke tilbake. Skjønt, på ett vis gjorde vi nettopp det: Tilbake til røttene med 4-3-3 i Eggens ånd.

Kombinasjonen Koteng, Kåre og noen spesielle trønderske talenter var akkurat det vi trengte. Og alle bør de huskes for det. Men så hadde det også sin ende. Talentene ble solgt, Kåre surnet og fremsto langt mer defensiv både på og utenfor banen. Og etter nok en gang å ha vist sin handlekraft da han sparket Kåre, et helt riktig grep som dessverre ble håndtert klønete, begynte også Koteng å fremstå som en mann som hadde mer enn nok med å forsvare seg.

LES OGSÅ: Slik begrunner de at Koteng ble vraket

Pengeforbruket som var tatt ned, blåste opp igjen – uten at vi så noe igjen av det, verken på banen eller i troppens videresalgsverdi. Inn kom Eirik Horneland gjennom en rekrutteringsprosess som kostet både penger og omdømme.

Hornelands mandat minnet om Kotengs i 2012: Finne tilbake til det Rosenborg en gang var best på. Å bygge et hardtarbeidende Lag med stor L – som sammen kan hamle opp med motstandere der både individuelle ferdigheter og lønninger alltid vil være høyere.

Horneland arvet både en ubalansert stall og trøbbel på bakrommet. I tillegg undervurderte han publikums forventninger. Tåkefyrsten av en sportslig leder forsvant i det som ble beskrevet som en verdig avskjed, etter en pressekonferanse uten gutten i eventyret om keiserens nye klær.

Publikum derimot, de sa fra – ved å holde seg hjemme. Beskjed har også valgkomiteen fått fra folk i og rundt klubben. I podcasten Rasmus & Saga forteller komiteens Stig Westerhus og Kenneth Kjelsnes om et ønske om endring – og at deres innstilling speiler hva de oppfatter folk si om hva som kreves for å få dette til.

HØR HELE: Podcasten med Westerhus og Kjelsnes

LES OGSÅ: «Skal en med ansvar for ødeleggende naturinngrep, være frontfigur for Trøndelags viktigste kulturinstitusjon?»

Koteng tok det først til etterretning. Så ombestemte han seg, og greide det kunststykket å toppe den famøse «møtes?»-Sms-en til Kåre Ingebrigtsen. Ikke bare stilte han opp ved et eventuelt benkeforslag – han vraket like godt hele valgkomiteen med en blanding av formalia og at de «hadde gjort en dårlig jobb».

Rosenborgs trengte nemlig kontinuitet. Våpendrager Rune Bratseth var enig; i en økonomisk utfordrende situasjon trengte klubben en som kjenner virksomheten.

Mange vil kanskje mene at nettopp de som har satt virksomheten i trøbbel, må gå. Ikke minst har det pleid å gjelde Koteng selv, som sparket Hroar Stjernen fordi det ikke var orden på økonomien, og Per Joar Hansen og deretter Kåre Ingebrigtsen fordi det lugget på banen.

Men når Rosenborg blør både sportslig, økonomisk og omdømmemessig, er det det moderne norske ledelsesmantraet «ta ansvar ved å bli sittende» som gjelder. I Rosenborg er likevel ikke det styrelederens beslutning alene. Rosenborg er mer enn en klubb, de er medlemmene, og i kveld får vi se om de også er mer enn en Koteng.

