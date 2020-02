Unibuss beklager: Ikke som våre kunder skal forvente

Saken oppdateres.

Svar på leserinnlegg 5. februar 2020 i Adresseavisen. Unibuss Ekspress fikk hverken den ønskede eller planlagte oppstarten med Værnesekspressen, og mange tiltak er iverksatt etter en del utfordringer de første dagene. Det er derfor trygt å si at erfaringen med Værnesekspressen den 5. februar ikke er det våre kunder skal forvente fremover.

Beklageligvis oppsto det tekniske problemer med nettsiden for billettkjøp i forbindelse med oppstarten. På enkelte tidspunkt var nettsiden for billettkjøp nede. Det var også problem med å kjøpe billett fra enkelte stoppesteder. Dette skapte frustrasjoner både for de reisende og våre ansatte. Dette beklager vi på det sterkeste og problemene er nå løst.

Fra 1. februar ble nytt salgspunkt etablert inne i ankomsthallen. Dette er en ny rutine, i motsetning til at man tidligere har kunnet kjøpe billett om bord. Hensikten med den nye rutinen, er at reisende skal kunne vente innendørs av komforthensyn. Våre terminalverter har også fått en bedre arbeidssituasjon enn tidligere.

For de reisende var dette en ny situasjon, og det oppsto forvirring og usikkerhet til hvor man fikk kjøpt billetter. Restriksjoner knyttet til skilting i ankomsthallen gjorde også at synligheten for hvor reisende kunne kjøpe billett ikke var god nok. Dette vil bli utbedret, og utsalgssteder og automater vil bli mer synlig den kommende tiden. Det er i tillegg etablert mulighet for reisende med forhåndskjøpt billett til å gå direkte til bussen og bli kontrollert av sjåfør og dermed unngå eventuell kø ved salgspunktet.

Etter en ukes drift er det tydelig at linje FB73 Værnes-Sentrum-Lerkendal-Moholt-Nidarvoll har mye større trafikk enn linje FB75 Værnes-Ranheim-Strindheim-Pirbadet (Clarion Congress). Disse erfaringene gjør at Unibuss Ekspress vil tilpasse kapasiteten på den mest trafikkerte linjen og det er allerede satt inn ekstra busser og mannskap for å møte behovene.

Unibuss Ekspress kjører i dag 15-minutters avganger, som er den samme frekvensen som før. I tillegg kjøres ekstraavganger i forbindelse med trafikktopper. Vi vil fortsette å tilpasse rutetilbudet også i tiden fremover. Unibuss Ekspress og Avinor vil sammen jobbe videre for å sikre et godt flybusstilbud som svarer til behovet og våre kunders forventninger.

