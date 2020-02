Saken oppdateres.

Flere busser, mindre kjøring

Jeg er engasjert i Stjørdal Sosialistisk ungdom (SU). Vi jobber for å få flere busser fra Stjørdal til Trondheim – og fra bygdene rundt Stjørdal til Stjørdal. Da blir det mindre bilkjøring. Det er mange som bor rundt byen som trener i Stjørdal, og de blir kjørt dit av foreldrene sine. Med flere busser, blir det mindre kjøring.

Venild Olsen (16)

Jeg er så lei av ordet «klima»

Alt handler om klima nå for tiden. Jeg skjønner godt hvorfor, vi må redde verden og alt det der. Men det er så mye mas. Ungdommen føler at vi har hørt alt før. Spis mindre rødt kjøtt, kast mindre mat, ta buss og ikke kjør. Ungdommen blir fortalt om klima og bærekraft gang på gang, men kan vi ikke begynne å mase på politikerne heller? Det er de som trenger å høre det. Jo mer de maser på oss om at vi må gjøre noe med klimaendringene de har skapt, jo mindre får vi lyst til å hjelpe til. Det gir motsatt effekt. Alle vil heller få godene nå, heller enn i fremtiden. Det er det som frister mest hos alle, spesielt de voksne som ikke får oppleve de verste klimaendringene.

Åsne Berge (16)

Kritikk av media i Norge

Jeg mener at Ursula von der Leyens grønne avtale i EU ikke har fått oppmerksomhet i norske media. Planen går ut på å gjøre EU og EØS klimanøytral innen 2050 ved å sette opp klimafond for grønn teknologi og ekstra karbonskatter på land og selskap som ikke følger denne avtalen. Det er kun VG som har skrevet om denne avtalen (i norske media ut fra det jeg vet). Denne planen vil påvirke Norge og hele Europa, men ingen vet om den. Jeg skulle ønske flere rapporterte på slikt, i stedet for å snakke om lovforslag og at 70 prosent av verdens utslipp kommer fra hundre selskap.

Arild Haarberg (16)

