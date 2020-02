Kan man igjen etablere røykeskur ved St. Olav?

«Valentinsdagen - dagen vi bruker sårt tjente kroner for at vår bedre halvdel skal orke oss ett år til»

I ordet fritt 12. februar tar Birgit Hauglien opp problemene med røyking foran inngangene til St. Olav. Jeg er enig i at røykfritt sykehus ikke eksisterer på St. Olav.

Under en debatt på NRK Midtnytt for en del år siden ble det av en av de fremste lederne på St. Olav i Trondheim lovt røykeskur utenfor en av inngangene på hovedbygget. Det var den gang høyblokka eksisterte. Etter en heftig debatt med blant andre undertegnede til stede i studio lovte denne lederen på slutten av programmet at det ikke skulle bli problemer å få etablert et pent røykeskur, og lovnaden var helt klar. Det ble under programmet vist til andre sykehus hvor slike røykeskur var etablert med stor suksess.

Røykeskuret kom på plass etter hvert utenfor høyblokka som nå er revet. Røykeskuret ble fjernet. I dag må pasientene på St. Olavs hospital stå utenfor inngangene for å få sin velfortjente blås. Selv om man argumenterer med røykens skadevirkninger, så bør også røykerne på sykehuset få verdige forhold. I tillegg så blir ofte sneipene bare kastet utover.

Selv om man skulle ønske at alle sluttet å røyke, så er dette ikke mulig. Det er mange som aldri vil slutte og som føler trøst i en røyk når de er på sykehus. Mitt enkle spørsmål til ledelsen på St. Olav er: Når vil det igjen bli etablert noen røykeskur på området til St. Olav?

