Symbolpolitikk i klimadebatten

Saken oppdateres.

Når AUF, MDG og flere til vil fase ut olje og gass på norsk sokkel innen 2030, sitter jeg hoderystende og lurer på hvor kunnskapen er blitt av? Er det kun populistisk symbolpolitikk for å få flere velgere, eller tror man oppriktig at det er rette medisinen for å redusere CO 2 -utslippene på kloden totalt sett, noe som jeg forutsetter er målet?

Her må man først se utover Norges grenser: Global bærekraftig utvikling i forbindelse med klima kan da ikke være Norge som skal bære på sine skuldre, at lille Norge skal ta ansvaret for verdens CO 2 -utslipp er jo strengt tatt bare tull!

Ja, vi skal selvsagt bidra både med reduksjon, men mest av alt med kunnskap, informasjon og påvirkning. Men ved å legge ned den mest utslippsvennlige olje- og gass-produksjonen i en verden med økende energibehov, vil resultatet vil være mot sin hensikt! Faktisk bør Norge øke produksjonen slik at de store utslipps-synderne kan redusere sine utslipp.

Noen fakta:

Norges årlige totale CO 2 -utslipp er mindre enn Kinas økning i utslipp er år.

Per 2020 bidrar hverken Kina, India, USA, Brasil eller Russland økonomisk til klimatiltak. Dette er de største utslipps-synderne, samtidig har flere av disse landene en forventet befolkningsvekst de neste årene med et dertil økende energibehov.

Disse landene står for en betydelig økning av kullproduksjonen for å få tilgang til nok lavkost energi. Her vil utslippene reduseres betydelig om disse landene brukte CO 2 effektiv norsk produsert olje og gass fremfor kull.

Til info er det de ti største elvene i Asia som står for over 90 prosent av plasten i verdenshavene, bærekraftige tiltak for dette er ikke på FNs agenda eller gjenstand for diskusjonen i Norge.

Som et av verdens rikeste land er det jo her vi bør gå foran med hjelp der behovet er størst.

Hvorfor diskuteres aldri det globale bildet i vår hjemlige debatt? Er ikke det klikk-vennlig nok for hverken media eller politikerne?

Å sette en sluttdato for norsk oljenæring vil bare føre til at CO 2 -utslippene på kloden går opp, dette fordi den norske oljen med relativt lave utslipp og lave kostnader da blir erstattet av olje med høyere utslipp og høyere kostnad.

