Synd vi mistet Gamestop, men det er ikke Trondheims skyld

Svar på innlegget om at det er synd Gamestop legges ned. Ja, jeg og synes det er synd at vi mister Gamestop. Men vi mister ikke Gamestop bare her i Trondheim. De har lagt ned i hele Norden. Jeg kan til dels være enig i at Trondheim by tenker litt for lite på folk som driver med gaming, men det er slettes ikke Trondheim by sin feil at Gamstop forsvant fra byen. Ikke kan de ta tilbake en kjede som ed nedlagt heller.

Forfatteren av innlegget jeg svarer på mener vi trenger et sted vi kan bytte inn gamle spill og kjøpe nye. Det var vel akkurat denne ordningen som gjorde at Gamestop måtte legge ned i flere land. Det å se det samme gamle spillet 8-9 ganger i hyllen var bare trist, og de ble aldri kjøpt opp. Ikke fikk vi tilbake en særlig stor sum når vi byttet inn gamle spill, og nye spill som var byttet inn kostet ofte mer enn nypris hos andre kjeder.

Med årene som kommer, vil det bli mindre og mindre fysiske disker/CDer for spill. Folk vil ha alt på nett og giganter som Steam, Battle.net, Origin og alt for konsoll vil stå bak salg av spill. Selvfølgelig hadde det vært fint med en ny type spillbutikk i Trondheim. Noe annet enn Platekompaniet som bare tar inn de største spillene, får mest oppmerksomhet. Men da må også noen være villig til å satse på en slik butikk.

