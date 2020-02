Det lukter kraftig dobbeltmoral av det Stian Sandø sier

Saken oppdateres.

Jeg leste nylig et innlegg i Adresseavisen hvor Stian Sandø påstod at han fikk plass til alle klærne sine i en bag. Gratulerer til deg for det! Han fortsetter videre med å si «(...) jaget etter nye ting stjeler tid og krefter fra det som er viktig i livet.» Jeg kjenner at jeg blir kraftig irritert over at andre mennesker skal påstå til meg hva som er viktig her i livet eller ikke. Uansett om jeg er enig i hans påstand om å leve et mer minimalistisk liv, eller ikke, så orker jeg ikke mer prat fra mennesker som påstår de vet hva jeg ønsker i livet, og hva som er viktig for meg. Det er nesten litt provoserende!

Vi er omringet av mennesker, hver eneste dag, som skal fortelle hva vi burde spise, kle oss i og eie for å være lykkelige i livet. Det er debatt på debatt på internett og TV hvor man diskuterer menneskers påvirkning på andre. Om jeg bruker det hudproduktet eller det andre, om jeg knasker disse slankepillene eller shaken. Alle har visst en oppfatning av hva som skal gjøre alle oss andre lykkelige og fortelle oss hva som faktisk er viktig i livet. Slutt!

Jeg har ingen problemer med at mennesker gjør akkurat hva de ønsker med sitt liv. Om man ønsker plastisk kirurgi, klimanøytralitet, reiseliv og alt innimellom der. Det er helt greit for meg det. Skal ikke blande meg. Poenget mitt er at jeg ser det som høyst unødvendig i å belære meg og andre i hva som er viktig i livet og hva vi burde hige etter. Jeg orker det ikke mer. Ja, det er klimakrise. Ja, vi står ovenfor massive forandringer på kloden. Ja, det er mange som ikke skjønner at vi står ovenfor en krise. Ja, endring må skje. Jeg forstår alt det der, men det jeg ikke forstår er hvordan et annet menneske kan diktere hva som er viktig eller ikke.

Videre i dette innlegget så nevnes det også at: «Derfor vil han ikke la seg distrahere av ting, klær og forbruk. Derimot reiser han mye og flyr Norge på langs og tvers for å snakke til ulike forsamlinger.» Det er her det begynner å skurre litt for min del. Du distanserer deg fra forbruket og klær spesifikt, men du distanserer deg ikke fra å fly? Norge har et velfungerende buss og togsystem i store deler av landet, men du velger å fly? Her lukter jeg kraftig dobbeltmoral. Da forstår jeg ikke helt hva som er viktig i livet for vedkommende, da han fremstår som klimaforkjemper, men skal fly på kryss og tvers av landet?

En annen ting han nevner er: «Jeg kunne sikkert ha kjøpt brukt, men de hadde ingen som passa på Fretex, og det var mest lettvint å kjøpe ny. Jeg gjør ofte det som er mest lettvint.» Du skal få kunne kjøpe deg en ny dunjakke, men ikke oss andre? Fordi du er miljøvennlig, ifølge deg selv, og oss andre higer etter mer klær og ting? Her er nettopp mitt poeng med at jeg ikke orker flere mennesker som skal fortelle meg hva som er viktig i livet, når det oppfattes som hyklersk hele greia.

For å dra inn litt fakta inn i dette, så er mennesker naturlige «hoardere», eller samlere. Ting som glitrer, ting som er «sjeldent», ting som er eksotisk eller pynteting. Vi digger ting, rett og slett. For tusen år siden var disse tingene for eksempel draktspenner, bekledning, hårpynt, sverd og ringer. Det er vel kanskje ikke like mye som har endret seg tusen år etter? Problemet i dag er at vi overforbruker. Det er det liten tvil om. Jeg prøver på ingen måte å forsvare vårt overforbruk i dag, med å knytte det med forhistorien. Formålet er å forklare vårt hig etter å eie så mye som mulig. Det er kjempe bra for vedkommende at han får plass til alle klærne sine i en bag. Kjempebra! Men jeg føler at argumentet hans om å leve mer miljøvennlig og «det som er viktig i livet» når han fortsetter å fly rundt som en trekkfugl på SAS. Hans argument om «hva som er viktig i livet» og miljøforetak fremstår derfor som dobbeltmoralsk, for min del.

