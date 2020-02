Lavere pensjonsalder for noen grupper

Trondheims beste one night stands: - Jeg våknet av et gedigent brak. Der står fyr'n kliss naken med hagle

Ikke uventet at forslag om kutt i pensjonsalder kommer fra regjeringen nå. Det nevnes politiet og forsvaret. Det er yrkesgrupper som verner demokratiet og alle som bor i Norge. Disse yrkesgrupper satser livet sitt hver dag på jobb. En del av oss som jobbet i staten, har forhandlet frem disse avtalene over mange år.

Dette med særavtaler som enkelte arbeidsgrupper har fremforhandlet, er meget viktig for hele samfunnet.

I spesielle grupper er det avgjørende at samfunnet får inn de «beste» folkene. De har høy risiko under utførelsen av sitt arbeid. I statlig sektor er opptjeningen 30 år, i privat sektor er det 40 år. Denne skjevheten må jevnes ut. Reduser fra 40 år til 35 år.

Neste skritt må bli 30 år for alle. Det er helt avgjørende for fellesskapet at alle bidrar uansett arbeidsevne vi har.

Det er alt for mange som bruker fellesskapet som sugerør. En pensjon skal være slik at mottaker kan leve av den.

Vi kan ikke ha så gode avtaler, sier Jan Tore Sanner. Han sier ingenting om de politikerne som for noen år siden fikk for mye utbetalt. Ble det rettet opp? Norge har ikke nok midler, oljeinntektene blir mindre, sier Sanner. Johan Kastberg-feltet blir et oljeeventyr. Driftstid 30-50 år. Skal Sanner og Høyre redusere statens utgifter, kan de godt gå til en del departementer blant annet Utdanningsdepartementet og Bistandsdepartementet. Får håpe at forbundslederen i politiet tar tak i denne saken. Det hadde den forrige forbundslederen gjort.

