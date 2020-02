TV 2 krenker etterlatte ved å gjøre Arnfinn Nesset til offer

Malin og Erika hadde over hundre foran seg i køa: - Satser på at folk blir lei

Så er siste episode sendt i TV 2-serien om Arnfinn Nesset, som ble dømt for massemord med curacit på 22 beboere på Orkdal alders- og sjukeheim på 1970-tallet. Etter serien vil det for mange som ikke har vært kjent med saken fra tidligere, eller som har hatt et perifert forhold til den, fortone seg som om serien har gått ut på å gjøre Arnfinn Nesset til et offer.

Ordet justismord ble nevnt av flere. Dette er både latterlige og må være til stor sjenanse og krenkende overfor de etterlatte av dem som ble myrdet. I serien uttaler mange fagfolk seg på en slik måte at det etterlater et inntrykk av at det ikke var rettslig grunnlag for juryens kjennelse om at Arnfinn Nesset var skyldig i de drapene han var tiltalt for (unntatt to).

Fra flere fagfolk, blant annet advokater i serien, blir det fremholdt at en slik domsavsigelse neppe vil stått seg i dag, da det blant annet ikke fantes rent tekniske bevis i saken. Nå vel: Hvis det er slik at disse fagfolkene bruker tidsaspektet som begrunnelse for i dag nærmest å frifinne Nesset, så kan samme betraktning brukes mot dem, i og med at det med dagens metoder ville vært uten noen form for vanskelighet å finne tekniske bevis for Nessets myrderier.

Serien fremstår for å være bygget på et rent spekulativt grunnlag for å lage en thriller uten helt å bestemme seg om det er Nessets personlige karakter eller de nærmest konspiratoriske påstandene som fremkommer, som skal være seriens kjerne.

