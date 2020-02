Trafikktall fra AtB: Det blir nok vinter neste år også

Saken oppdateres.

I avisen i dag slås det stort opp at AtB har nedgang i passasjerveksten. Her fokuseres det kun på at nedgangen kan skyldes omlegging av ruter og ventetid på korresponderende buss. Kan manglende stell av buss-skurene og småveiene også være en årsak til at folk foretrekker å bruke bilen?

LES OGSÅ: Værkaos i Trondheim: Alle brøyteenheter kalt ut

Vi som sogner til Breidablikveien, opplever stor økning i biltrafikken her - dog uten at vi har eksakte tall å vise til. Naboer jeg snakker med, våger seg ikke ut på isete og humpete veier for å komme til holdeplassen. De tar bilen. Hvis man da kommer seg helskinnet til holdeplassen, er det ikke måket foran skuret, og snøen bare hoper seg opp og blir til is. Viser til for eksempel til holdeplassene Byåsen butikksenter og Framveien. Åsveien skole er noe bedre. Der går jo metrobussen!

LES OGSÅ: Godt at AtB lytter til frustrerte passasjerer

Dette vedlikeholdet er ikke AtBs ansvar, men Trondheim bydrift. Her må AtB ta en alvorsprat med bydrift og ikke bare vente til is og snø tiner til våren. Det blir nok vinter til neste år også.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter