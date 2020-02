For få parkeringsplasser ved byens sykehjem

Klæbo har ett mål for resten av sesongen

Jeg var på besøk ved Persaunet helse og velferdssenter (HVS) her forleden og jeg stusset litt over de få parkeringsplassene, 7-8 plasser inkludert handikapplasser 50-60 meter fra hovedinngangen.

Jeg har fått informasjoner om at denne situasjonen påvirker driften av sykehjemmet i negativ retning, og at tjenestetilbudet ved Bydelskafeen og andre tjenester mister kunder og inntekter. Persaunet HVS koster oss skattebetalerne ca. 600 millioner og sykehjemmet har 95 brukere, 198 ansatte og 50 omsorgsboliger. Men bare 7-8 parkeringsplasser. På hjemmesiden til Persaunet HVS kan du lese:

Bussforbindelser: «Fra sentrum kan du ta buss 22 til Clara Holsts veg eller til Cecilie Thoresens veg, eller ta buss 6o til Valentinlyst senteret. Vi anbefaler å bruke kollektivt da det er veldig få parkeringsplasser ved Persaunet helse- og velferdssenter. Alternativet er å parkere ved Valentinlyst senter (maks tre timer parkering) eller ved Plantasjen.»

Til opplysning er det fra Valentinlyst til Persaunet HVS 700 meter og fra Plantasjen til Persaunet HVS 1,1 km. Besøkende er vel i stor grad eldre mennesker som skal besøke sine pårørende. Da skal de altså parkere på andre steder i området og gå de avstandene i all slags vær. Vinters tid er det risikosport på glattisen for eldre mennesker å ta seg frem. Skal man på Bydelskafeen blir det det samme selvsagt.

Jeg har undersøkt forholdet og har fått følgende svar: «Det er en politisk beslutning at det skal være så få parkeringsplasser ved våre sykehjem. Ansatte har problemer med å komme seg på vakt når det ikke er mulig å parkere for andre enn noen få når det ikke går busser sent på kveld og helg. Og pårørende må gå langt. Dette er dessverre en sak hvor helse og velferd har betydelige problemer og ikke har beslutningsmyndighet!».

Byens politikere har foretatt en investering på ca. 600 millioner og leverer dette resultatet med de konsekvensene det gir. Dette driver kostnadene opp og gir også store utfordringer for driften. Det styrende flertall ser ikke ut til å ha evnen til å tenke konsekvenser av sine vedtak når det gjelder praktiske konsekvenser. Det såkalte grønne skiftet gir som effekt en «lammelse» i praktisk tankegang, og den økonomiske, politiske styring er mildt sagt oppsiktsvekkende.

Det er flere saker som beviser i hvilken situasjon man selv har plassert seg i, og ikke minst for byens befolkning. Jeg tenker da på Vistamar-saken der det styrende flertall kansellerer en kontrakt og byen blir påført en ekstra regning på 52 millioner. Dette ble flertallet advart mot å gjøre av rådmannen for ca. ti år siden, men nye koster i de politiske fora kaster seg ut i det uten å tenke konsekvenser for folket.

Dette er rett å slett dårlig politisk håndverk i praktisk politikk. Dere som sitter i bystyresalen er valgt av folket for folket og ikke for dere selv.

