Jeg oppfordrer til å boikotte boikotten

Årets TV-aksjon går i år til WWF (Verdens villmarksfond). De skal bruke pengene til å rydde verdenshavene for plast, noe som er et fantastisk prosjekt og et sterkt nødvendig arbeid. Stor er min overraskelse når jeg nå til stadighet leser og hører at det oppfordres til boikott av årets TV-aksjon fordi det er WWF som har fått den.

Rovviltmotstandere og politikere, særlig fra Sp, tar sterk avstand fra årets TV-aksjon og påstår at pengene vil brukes til helt andre formål, nemlig til å styrke rovviltets kår i Norge. Dette blir selvfølgelig motsagt av WWF.

Min oppfordring til alle som vil støtte denne flotte organisasjonen og deres ønske om å hjelpe kloden vår, er at de av oss som har mulighet til det, gir det dobbelte av det vi i utgangspunktet tenkte å gi. En så viktig sak fortjener alle de midlene de kan få. Boikott boikotten!

