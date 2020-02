Kommunevåpen og tunneltull

Gullet glapp for Røiseland etter sprekk på siste skyting

Northug har solgt huset i Trondheim for langt over prisantydningen

Krise for Klæbo - vurderer å bryte

Skiskytter-VM direkte: Blir det revansj for Bø-brødrene?

Tommy fra Steinkjer føler seg uthengt etter stemmekollapsen under MGP-finalen

Politiets trusselvurdering: Derfor mener vi at det er trygt på skolene i Trøndelag

Saken oppdateres.

Jeg satt forleden dag og leste om gamle Strinda kommune på nettet. Jeg lette forgjeves etter et bilde av kommunevåpenet til den tidligere kommunen. Kan noen av Adressas lesere erindre at Strinda kommune hadde et eget kommunevåpen? Hvis ja, hvordan så det ut?

Som opprinnelig ranheimsbygg har jeg alltid vært vant til at Grilstad skrives med en «l» (jfr. Grilstad Marina, Grilstad fabrikker og Grilstad gård). Hvorfor heter det da Grillstadtunnelen. Er det noen som har satt griller i hodet på de som lager tunnelskilt, eller har det en annen forklaring?

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

OPPTATT AV DEBATT? Lytt til en debatt-podkast, i regi av ungdommer på Saupstad og Kolstad: Helsesista svarer om ensomhet, sex, følelser og porno