Har Eggen blitt en belastning for RBK?

Det finnes bare en Gud, og hans navn er Nils Arne Eggen. Av og til kan man få følelsen av det det tenkes slik i miljøet rundt Rosenborg. Denne artikkelen skal ikke leses som et angrep på Eggen: Han er ubestridt Trøndelags største personlighet, han har gitt oss lykkestunder på fotballbanen man knapt kan tro har skjedd, han fikk Rosenborg til å gå på vannet, han var innovativ, langt forut for sin tid, og vi vil neppe oppleve en så markant og dyktig trener i Rosenborg igjen. Noensinne.

Men så var det tiden etter Eggen. Den har ikke bare vært lett. Og sett utenfra virker klubben ute av stand til å treffe noen som helst avgjørelser uten å konsultere med Eggen, eventuelt spørre seg hva han ville gjort. Ståle Gjersvold vart jo i realiteten sjanseløs når Nils Arne Eggen hadde bestemt seg for Ivar Koteng, og Koteng selv har jo også innrømmet i intervju at han neppe ville vunnet om han ikke hadde hatt Eggens støtte. Det er meget mulig at Koteng er det beste styreledervalget, men det kan være grunn til å stille spørsmål rundt prosessen, og ikke minst Eggens rolle, herunder taletid på årsmøtet, angår.

Men ikke bare her, også i andre situasjoner ser vi Eggens uinnskrenkete makt og innflytelse. Når det gjelder nye trenere, virker de å være sjanseløse hvis de ikke har Eggens støtte - drikker de kaffe med ham på Fannrem ligger de bedre an. Når det gjelder sparkingen av Kåre Ingebrigtsen var også dette noe som hadde Eggens støtte. Men hva i all verden har Eggen med det å gjøre? Hvorfor skal Eggen ha en mening om det var riktig å sparke Ingebrigtsen? Tør ikke klubben stå for de beslutningene de fatter?

Hvis Rosenborg skal klare å reise seg, så må de frigjøre seg fra Nils Arne Eggen. Dette betyr ikke at han ikke skal være velkommen på brakka og Lerkendal, men de må slutte å bruke ham som Orkdalens svar på Oraklet i Delfi. De må begynne å stole på seg selv. De må tørre å ta egne valg – og stå for dem. Når styret ansetter en ny trener må de stole på at de har ansatt riktig person – en person som må få utøve sine egne ideer om hvordan lag skal bygges og fotball stilles – uten at vedkommende behøver Nils Arne Eggens godkjenning.

Det begynner å bli noen år siden Nils Arne Eggen var trener, og selv om hans tanker om fotball generelt og Rosenborg spesielt fortsatt har gyldighet, så kan man vel uten å ta veldig hardt i å konstatere seg at verden har gått videre – også hva fotball angår.

Det er skrevet bøker om det å vokse opp i skyggen av en sterk og dominerende far, og gud vet hvordan det egentlig er å være trener i Rosenborg med Nils Arne Eggen luskende i kulissene. Det kan ikke være bare lett. Da Per Joar Hansen var trener fikk han jo endatil Eggen med på lasset som konsulent. Hansen ble ingens suksess i Rosenborg. Men var dette på tross av eller på grunn av Nils Arne Eggens rolle? Et betimelig spørsmål, kan man si.

Man kan og må stille spørsmål ved om Eggen er en ressurs – eller en hemsko for klubbens videre utvikling. Og dette er på ingen som helst måte Nils Arne Eggens skyld – men styret og administrasjonen som åpenbart ikke er i stand til å stake ut en egen kurs. De må gjerne bruke ham. Men de må bruke ham riktig. Først da tror jeg Rosenborg kan komme seg videre og igjen gi oss store stunder på fotballbanen.

