Jon Ragnar (36) har spist ved syv Michelin-restauranter siden nyttår: I kveld skrives historie i Trondheim

Gastronomisk reisemål. La oss først ta et kort tilbakeblikk på hva som har skjedd i Trondheim de siste årene. For hvordan er det mulig at en liten by som Trondheim - med trege trøndere som restaurantgjester - på få år har etablert seg som et anerkjent, gastronomisk reisemål for foodies fra hele verden?

Forklaringen er sammensatt og fortjener langt mer spalteplass enn hva som er mulig her. Den korte versjonen omfatter:

En kombinasjon av fantastiske produsenter og verdens beste råvarer.

Kontinuitetsbærere som Roar Hildonen fra To rom og Kjøkken og Heidi Bjerkan fra Credo, som begge i en årrekke har stått på og satt en fantastisk standard for våre unge og ambisiøse kokker

Den yngre generasjonen stjernekokker som Jonas Nåvik fra Fagn og Christopher Davidsen fra Speilsalen, som er fryktløse i konkurransen mot verdens mest anerkjente kokker

Og ikke minst: Den jevne trønder som har begynt å gå på restaurant for opplevelsen sin skyld.

I tillegg har det grodd frem et økosystem rundt stjernerestaurantene. Økosystemet omfatter både restauranter som fortjener omtale i årets Michelin-guide, men også vinbarer som Spontan, bryggerier som Austmann og en lang rekke andre aktører som alle er viktige brikker når helheten i gastronomiske Trondheim skal beskrives. Det som videre gjør miljøet helt unikt er viljen og evnen til samarbeid. Konkurrenter står side om side og lager mat i hverandres lokaler, deler erfaringer og kunnskap, har det morsomt sammen og heier hverandre frem. Det er kombinasjonen av alt dette som har gjort det mulig for Trondheim å komme dit man er i dag.

Home of Nordic Flavours. At Trondheim er valgt som lokasjon for utdeling av de nordiske Michelin-stjernene er en historisk begivenhet. Aldri før har dette skjedd i Norge. Arbeidet med å få arrangementet til Trondheim har pågått lenge, og en viktig milepæl var besøket i Aarhus under fjorårets Michelin-utdeling. Der deltok representanter for trøndersk reiseliv, det politiske miljøet og ressurspersoner fra bransjen. Målet var krystallklart: å hente hjem Michelin-utdelingen til Trondheim. Det er mange som har lagt ned en formidabel jobb for at Trondheim nå i kveld kan vise hele verden at Midt-Norge er «Home of Nordic Flavours», med de enorme ringvirkningene det vil ha både for reiseliv og andre næringer i regionen.

Stjerner i Norge. Det er ikke til å legge skjul på at det med trønderske øyne er knyttet store forventninger til flere av restaurantene i Trondheim foran årets utdeling. Credo og Fagn forventes å beholde sine stjerner etter å ha levert solid kvalitet gjennom hele 2019. Videre så lanserte Adressa Røst Teaterbistro som en mulig stjernekandidat før helgen. Teamet på Røst har jobbet knallhardt de siste 5 årene, og har tatt store steg både når det gjelder kvalitet, kreativitet og helhetsopplevelse. I tillegg er det knyttet spenning til om aktører som Bula, To rom og kjøkken, Kraft Bodega med flere kan få en etterlengtet omtale i guiden, selv om det ikke nødvendigvis ender med stjerne.

Dersom vi går utenfor Trondheim så seiler À L'aise i Oslo og Under i Lindesnes opp som to av de største favorittene til å få en plass på Michelin-guiden sin stjernehimmel. I tillegg drømmer nok Bare i Bergen om å skrive historie ved å få sin første stjerne under utdelingen i Trondheim, selv om mye tyder på at det er et par andre som står foran dem på listen. På den negative siden så har flaggskipet Maaemo mistet litt av piffen gjennom 2019. Dersom inspektørene har vært på besøk utover høsten så er det en reell sjanse for at Maaemo mister én av sine tre stjerner. Restauranten har lenge gått med flytteplaner, og 2019 blir det siste hele året i de tradisjonelle lokalene i Schweigaards gate før de flytter over til Bjørvika. Det har virket å være litt flyttemodus over Maeemo i høst, og at Esben Holmboe Bang i tillegg har kjørt en satsing i Asia ser heller ikke ut til å ha vært positivt for utviklingen. La oss håpe at alle tre stjernene beholdes frem til Esben har fått re-lokalisert, da det er viktig for Norge å ha en restaurant i det nordiske toppsjiktet.

Speilsalen. Tilbake i Trondheim så er Speilsalen på Britannia kanskje den heteste kandidaten til å få en stjerne eller to under årets utdeling. Sølvvinner fra Bocuse d’Or i 2017, Christopher Davidsen, står på kjøkkenet i det klassiske lokalet Speilsalen og serverer fantastiske retter som perler på en snor. Speilsalen åpnet våren 2019, og det er nesten i overkant å forvente at Speilsalen skal få stjerne allerede på første forsøk etter så kort åpningstid. Alle restauranter vil bruke noe tid før helhetsopplevelsen setter seg, og dette er tid som Michelin-guiden ikke hensyntar når de setter opp sine besøk. Davidsen har har hatt en enorm utvikling gjennom 2019 og begynner nå å ha fått Speilsalen dit han vil. Dersom Speilsalen hadde blitt evaluert på prestasjonene som er levert nå i januar så er det ingen tvil. Da ville det bare vært et spørsmål om hvorvidt Davidsen og teamet hans ville fått én eller to stjerner. Nå som smakene, kreativiteten, presentasjonene og servicen virkelig har satt seg, så leverer Speilsalen helt på nivå med 2-stjerners restauranter som Kadeau og AOC i København, Gastrologik i Stockholm og Fäviken i Jämtland som stengte dørene for godt i desember. Disse restaurantene forventes for øvrig å opprettholde sine to stjerner. Også Noma forventes å beholde sine to stjerner, og da får vi nok ikke se René Redzepi i Trondheim. I fjor reiste han nemlig til Mexico i stedet for å delta på utdelingen, i en stille protest mot at han ikke fikk tre stjerner og dermed kunne ta steget opp i den ypperste Michelin-adelen. Frantzen i Stockholm og Geranium i København, som begge har tre stjerner, forventes også å beholde sine stjerner.

Paul Bocuse og Michelin-guidens revitalisering. La oss spole helt tilbake til begynnelsen av denne artikkelen. For aldri før har Michelin-guiden gitt tre stjerner til en nystartet restaurant i Norden. Kun to nordiske restauranter har fått to stjerner direkte, nemlig Maaemo og Fäviken, og steget derfra opp til tre stjerner er enormt. Men kan underet likevel skje i kveld?

Michelin-guiden har de siste par årene endret sin profil, og mange vil også si at de har vendt seg noe bort fra det klassiske franske kjøkkenet og over mot å verdsette eksepsjonelle råvarer og mer moderne kokkekunst. I tillegg så har flere tatt til orde for at Michelin-guiden har fått et mer kommersielt fokus, både gjennom økt aktivitet på sosiale medier, men også ved å fatte mer eller mindre kontroversielle beslutninger ved utdeling av sine stjerner. Kritiske røster har hevdet at beslutningene kan være tatt utelukkende for å høste oppmerksomhet. Senest i januar i år så ble restauranten L'Auberge du Pont de Collonges ved Lyon degradert fra tre til to stjerner av Michelin-guiden. Restauranten er flaggskipet til stjernekokken Paul Bocuse som døde før 2 år siden, og Paul Bocuse er mannen bak Bocuse d’Or som anses å være det uoffisielle verdensmesterskapet i kokkekunst. Restauranten har hatt 3 stjerner sammenhengende helt siden 1965, og nedgraderingen til to stjerner i januar 2020 slo ned som en atombombe i den gastronomiske verden.

Magiske Alchemist kan skrive historie. Så hvorfor er dette relevant for kveldens utdeling? Svaret er Rasmus Munk og hans Alchemist i København. Nede på Refshalevejen i København finner du ikke restauranten med mindre du vet akkurat hvor den er. Til og med taxisjåfører blir hjelpeløse etter mørkets frembrudd. Man blir møtt av det som fremstår som en bunker av et lagerbygg - ikke ulikt Dora i Trondheim - med en gigantisk bronsedør som veier tre tonn. Det finnes ingen vinduer. Ikke noe skilt. Ingen ringeklokke. Bare deg, mystisk musikk, en gigantisk dør og et håp om at noe snart vil skje.

Og noe skjer, så til de grader. Døren åpner seg sakte men sikkert, og du vandrer inn i et univers som setter en helt ny standard for restaurantopplevelser. Rasmus Munk og teamet hans serverer ikke et måltid, men en lang rekke med opplevelser. Han sier selv at han ønsker å gi deg 50 små og store inntrykk i løpet av kvelden. Inntrykkene består av en kombinasjon av både lyd, lys, kjemi, kunnskap, historier av ymse art, og ikke minst kokkekunst i den ypperste verdensklasse. Absolutt ingenting er overlatt til tilfeldighetene. Og når kamskjellene og sjøkrepsen serveres så kommer råvarene selvsagt rett fra Trøndelagskysten, the Home of Nordic Flavours. Kvaliteten på det som serveres på Alchemist står ingenting tilbake for Frantzen, Geranium eller Maeemo, som er restaurantene med tre stjerner i Norden i dag.

Det har aldri skjedd at en nystartet restaurant i Norden har fått tre stjerner på første forsøk. Og skulle det skje i Trondheim i kveld, så er det en historisk begivenhet innen gastronomi som vil bli lagt merke til over hele verden.

