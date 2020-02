Trafikksikkerhet på helsa løs

Håndballforbundet fikk kraftig kritikk. Nå jubles det for endringer

Her er tallene Ap-ledelsen ikke vil se

Vil kutte p-plasser for bil for å få plass til elsparkesykler i Trondheim

Solgte to leiligheter for over 100 000 kroner per kvadratmeter

Kjørte ut for å unngå kollisjon med ulykkesbil

Langrennsstjernene tar toget for miljøet, men landslaget bruker like mange biler som vanlig

Her blir den unge mannen ranet på Torget

St. Olav svarer: Ikke riktig av oss å legge til rette for tobakksbruk

Einy (79) fratatt førerkort: Jeg følte at straffen var urimelig stor for et uhell

Garåsen svarer etter kritikk: Takk for et innlegg som gir meg muligheten til å komme med noen fakta

E6 sør, et monument eller en vandalisering?

E6 sør, et monument eller en vandalisering?

Strenge forvaringsdommer for to Dark room-dømte

Saken oppdateres.

Kjære vegvesen, Miljøpakken og Trondheim kommune. Jeg er en særdeles frustrert myk trafikant som opplever trafikksikkerheten på Tiller som uforståelig dårlig. Både den nye rundkjøringen ved City Syd, men også flere av lyskryssene opplever jeg som direkte skumle å forsere.

Lyskryssene ved innkjøringene til Jysk Tiller og Shell Tiller er håpløse. Statens vegvesen kommer ofte med løse argumenter for hvorfor det er grønt til både fotgjengere og biler samtidig. Men nå skal jeg fortelle at den argumentasjonen ikke holder vann. Og at vegvesenet er nærmere å lyve om trafikksikkerhet enn å snakke ærlig.. De sier de bryr seg om trafikksikkerhet, men jeg tror ærlig talt ikke på dem.

LES OGSÅ: Advarer mot trafikktrøbbel på Tiller

Hver gang jeg skal krysse disse lyskryssene, gjør jeg det med hjertet i halsen. Fordi førere som kommer fra City Syd mot byen, de får sjelden eller aldri med seg at det er grønt til fotgjengere når de svinger inn mot Shell eller Jysk. De bare gasser på og ignorerer fullstendig myke trafikanter.

Jeg har vært svært nær å bli påkjørt i disse kryssene opptil flere ganger. Særlig i krysset ved Shell Tiller. Biler som kommer sørfra og svinger inn mot Shell, de registrerer altfor sjeldent at det ofte er grønt også til myke trafikanter. Har mang en gang måttet løpe eller stoppe opp midt i gangfeltet på grunn av dette.

Jeg tar ikke lenger vegvesenets påståtte garantier for veisikkerheten for god fisk. Særlig ikke når de ikke vil endre praksis med grønt for både myke trafikanter og kjørende samtidig, i lyskryss rundt omkring i landet.

LES OGSÅ: Metrobussen får «venstrekjøring» i nytt knutepunkt på Tiller

I sentrum er det annerledes, der stoppes biltrafikken i flere kryss når fotgjengere skal krysse gata. Da er ikke fremkommeligheten til kollektivtrafikken like viktig lenger tydeligvis. Så hvorfor er ikke praksisen den samme utenfor sentrum? Uansett hvor i Trondheim by du er, så er utfordringen den samme mht sikkerhet og avvikling av trafikken.

LES OGSÅ: Vegdirektoratet frykter trafikkaos i ny rundkjøring ved City Syd

Så hør nå her vegvesenet, Miljøpakken og Trondheim kommune: La oss myke trafikanter få fortrinn i lyskryss uavhengig av beliggenhet, så kanskje slipper vi ulykker som den som skjedde et annet sted i landet. Særlig når barn og unge er involvert! La sunn fornuft råde! Nullvisjonen om trafikkdrepte lenge leve på ordentlig. Skal denne gjelde, må man faktisk gjøre de tiltakene som trengs.