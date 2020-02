Jenter vil bli kvitt hvite shorts

Hvor lenge er en vin drikkbar etter at den er åpna? Her får du svaret

Saken oppdateres.

Fotballklubben har sagt nei. I NRK-artikkelen om denne saken er det et bilde fra møtet hvor dette ble bestemt. Et bilde sier virkelig mer enn tusen ord. Slik ser jo fotballmøter ut over hele landet i breddeidretten der det blir bestemt over treningsopplegg, topping av lag og penger. Og ja, shortsfarge.

LES OGSÅ: Astor-jentene ønsker ny farge på shortsen

Er det rart jenter og kvinner ikke føler seg hørt? Er det rart at unge slutter når de nærmer seg en alder hvor de får tenke og bestemme mer selv? Er det rart folk med innvandrerbakgrunn ikke føler seg inkludert?

Jeg stiller ikke spørsmål til engasjementet i fotball til middelaldrende hvite menn, bare på deres evne til å sette seg inn i hva som opptar de som har andre kjennetegn enn seg selv.

