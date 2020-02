Odd (82): Det er den sterkestes rett på metrobussen

Saken oppdateres.

Jeg reiste med metrobussen til byen fra Tonstadkrysset 11. februar ca. klokka 09.30. Bussen var full, og det var trengsel for å komme seg på. Det var trangt i bussen og alle seter var opptatt, også de som var reservert for eldre. De fleste som reiste, var barn og ungdommer.

Jeg måtte derfor stå og henge i stroppen til byen. Det er ikke første gang dette har skjedd når jeg reiser fra Tonstadkrysset. Jeg skjønner ikke hvordan dette kan fungere når folk kommer i rullestol, med rullator eller barnevogn.

Ingen av ungdommene reiste seg og ga plass til en eldre mann. Alle satt og glante i mobiltelefonen. Jeg synes det er blitt verre å reise med buss etter at metrobussen har overtatt kollektivtilbudet. Det er blitt slik at en kvier seg for å ta bussen. Før, med de gamle bussene, hadde sjåførene bedre oversikt over hva som skjedde i busse. De kunne be reisende trekke bakover, eventuelt be dem reise seg for de eldre. Nå er det mer styrt av de sterkestes rett.

Jeg vil oppfordre foreldre og lærere til å fortelle barn og ungdommer at det er vanlig folkeskikk å gi plass til eldre og andre som har bevegelses- og balanseproblemer når de reiser med bussen.

