Jeg er livredd for å bli påkjørt av naboens selvkjørende Tesla

Saken oppdateres.

Samme dag som naboen skrøt uhemmet av at Teslan hans hadde all teknologi til å bli en selvkjørende bil, så leser jeg om kunstig intelligens og ansiktsgjenkjennings-teknologien. Du vet - der mobilen din kan samle alle bildene av Kamilla eller Kristoffer i samme mappe, og Facebook kan finne venner i opplastede bilder og kommer med tag-forslag.

Visste du at en hvit mann har 100 prosent sannsynlighet til å bli gjenkjent mens en mørkhudet kvinne kun har 68 prosent sannsynlighet for å bli gjenkjent? Er du hvit kvinne så er det 92 prosent, ifølge Amazon recognition. Et grelt eksempel der google photos hadde samla de mørke vennene som «gorillaer», gjør at det går kaldt nedover ryggen på meg. Men enda verre:

Se for deg at naboens selvkjørende Tesla kjører ned gata. En hvit mann og en mørkhudet kvinne krysser gaten samtidig. Bilen er selvsagt programmert til å ikke kjøre på mennesker. Men om den må svinge unna - svinger den da unna den som helt sikkert er menneske eller svinger den unna den som kun er 68 prosent sannsynlighet menneske? Hva tror du? Og tror du vi ville hatt denne feilmarginen om det hadde vært et balansert utvalg av befolkninga som mater programmene og bestemmer hvordan informasjons skal tolkes?

Jeg ble i går spurte av en journalist om det fremdeles er riktig å særbehandle kvinner. Det handler om kjønnspoeng. Jeg kjenner jeg blir litt forbanna. Det er ingen som vil særbehandle eller dille og dalle med enkeltkvinner her. Det er så viktig å presisere. Kjønnspoeng handler om å løse et samfunnsproblem. Dette handler om å få de beste teknologiske løsningene.



NTNU har fantastiske rekrutteringsarrangementer og prosjekter som «Jenteprosjektet Ada», målrettet for at flere kvinner skal velge teknologi, og de virker sabla godt. Men det går ikke raskt nok! Digitaliseringstoget går nå. Digitaliseringen går raskere enn noen gang før. I akselererende tempo. Det er viktigere enn noensinne at representanter fra hele befolkninga sitter med den teknologiske kunnskapen og den teknologiske makta. Kjønnspoeng virker. Flere kvinner kommer inn på studiet når vi har kjønnspoeng. Hvis dette er et virkemiddel som fungerer så effektivt så ikke ta det bort!

