Saken oppdateres.

Vi har vært så heldig å få være sammen med en gjeng jenter som er født i 2001 på Flatåsen, og det har kommet til jenter fra både Aure, Byåsen, Tiller og Kattem de siste årene som ønsker å spille håndball.

Vi forsøker å legge til rette for gode treninger hvor spillerne får mulighet til å utvikle seg som selvstendige håndballspillere, og ikke minst til å bli gode og reflekterte borgere som selv en dag kommer til å ha viktige roller i sitt lokale idrettslag, og som vil være viktige for at barn og ungdom i den klubben får gode opplevelser både på trening og i kamp.

De to sesongene vi har vært jenter 18, ser vi at kamptilbudet blir svært dårlig fordi så mange lag trekker seg i løpet av sesongen. Det må være noe alvorlig galt når sju lag trekker seg fra serien. Vi skal overhodet ikke spekulere i årsaker til dette, men vi forventer at Region Nord har god kunnskap om dette. Nå er ikke håndballmiljøet større enn at vi hører jenter som spiller 3–4 kamper hver helg. Dette kan neppe være forsvarlig i et helseperspektiv. Vil vi ha et system som driver rovdrift på unge jenter?

En annen side av dette er klubber som stiller med to lag i samme klasse, og hvor det er fri flyt av spillere mellom disse to lagene. Hva som motiverer denne praksisen vet vi ikke, men konsekvensen er igjen rovdrift på unge spillere. Vi har nettopp sett et EM for herrer som illustrerer hvilken rovdrift det er på spillere. Her er det nok kommersielle motiver som bidrar sterkt til en slik praksis, men vil vi at det skal være slik?

Marit Breivik går nå ut og advarer mot at altfor mange unge blir skadet i idretten, og at den norske modellen ikke har kompetanse til å hindre at våre barn og unge blir godt nok ivaretatt. Et slikt varsel er absolutt verdt å lytte til og handlinger bør skje lokalt.

Det paradoksale her er at mens noen nesten ikke får spille kamper, spiller andre så mange kamper at de blir skadet og syke av det. Vår oppfordring er at regionen tar innover seg problemet og går i dialog med klubbene for å få en klubbstyrt utvikling. Utvikling av spillere må i større grad skje i en treningshverdag, og kamper må bli et høydepunkt og ikke en belastning.

Forbund, regioner, klubber og lag må forstå hva som er konsekvensen av de valgene som lagspåmelding innebærer. Og det som må være retningsgivende er at man sørger for at flest mulig blir så gode som mulig og holder på med håndball så lenge som mulig.

Dette er en forkortet versjon av brevet som er sendt til Region Nord Håndball.

