Har du lyttet, Wahl-Olsen?

Lørdagskommentaren i Adresseavisen synes å mene at alt på radio var bedre før. Men aldri har vi hatt mer kvalitetslyd å velge i fra NRK på radio og podkast.

Her kan du lese lørdagskommentaren til Siri Wahl-Olsen: Bør menn sitte når de tisser?

Man kan skvette av mindre enn å se bilde av seg selv over en dobbeltside i avisen under en tittel som tilsynelatende ønsker å debattere menns tissemetoder. Men under den svært tabloide overskriften, så har tidligere politisk redaktør i Adresseavisen, Siri Wahl-Olsen, interessante refleksjoner og tanker om radio, som jeg gjerne svarer på.

Pensjonist Wahl-Olsen føler seg ikke hjemme i NRK P1 lenger. Hun trekker blant annet fram en verbal-sekvens hvor Norgesglasset snakket om hvorvidt menn skulle stå eller sitte når de tisser. Nå har Wahl-Olsen helt rett i at det nok ikke var høydepunktet i Norgesglassets mer enn 25 år på lufta, men jeg synes heller ikke at eksempelet er rettferdig mot det historisk gode magasinprogrammet som takket for seg til nyttår. Jeg synes heller ikke eksempelet er rettferdig mot hardtarbeidende, dyktige radiojournalister i NRK.

LES OGSÅ: NRK P1 legger ned radioprogram etter 38 år

Radio er følelser. Mange har et svært nostalgisk forhold til mediet de har vokst opp med. Wahl-Olsen trekker blant annet fram minner fra da hun selv var barn og nøt barnetimen, og da hun som ung på 60-tallet oppdaget ungdomsprogram som Ti i Skuddet.

Vi som jobber med radio hver dag, må i tillegg til å ta hensyn til nostalgi, utvikle kanalene våre, sånn at flere får gode opplevelser og kan utvikle et tett og nært forhold til lydmediene. Forskjellen fra da til nå er at vi har mange flere strenger å spille på; vi kan tilpasse kanalene og tilbudene til ulike målgrupper. Derfor har vi forskjellige kanaler, en svært rikholdig lydmeny på nett og en rekke podkaster.

NRK P1 er fortsatt landets desidert største kanal med ca. 1,3 millioner lyttere hver dag. Vi sender viktig journalistikk blant annet i Dagens, og vi tar hele landet i bruk og feirer hverdagen og hverdagsheltene i Landsmøte. Jeg tror egentlig at hyllesten Rune Nilson lagde til landets brøytebilsjåfører vil treffe midt i blinken på definisjonen på moderne allmennkringkasting.

LES OGSÅ: NRK kutter ut ettermiddagssending fra Steinkjer

Seks timer lokalt innhold hver dag, tett, nært, viktig og uviktig til stor begeistring landet rundt, sendes også på NRK P1. Vi ser blant annet at vi med endringene etter jul treffer flere voksne folk i 40- og 50-årene med de lokale ettermiddagssendingene våre. Det må jo være flott. NRK P1 skal ikke treffe ungdommer. Du kan si mye om oss i 40-åra, men vi er jaggu ikke unge.

Siri Wahl-Olsen finner seg heller ikke til rette i de andre av NRK Radios 12 kanaler. Det overrasker meg. I tillegg til Dagsnytt 18, burde jo både Nyhetsmorgen med Politisk kvarter, Verdibørsen eller Studio 2 være noe som kunne fenge på NRK P2.

LES OGSÅ: Folk hører mindre på radio

Det er synd at hun heller ikke finner seg til rette på NRK P1+. Kanalen er skreddersydd for godt voksne radiolyttere. Der får du blant annet en aktuell frokost-radio med velkjente stemmer som Viggo Valle og Tom Erik Sørensen. Fra kl. 09 til 11 serverer Hege Holm underholdning med substans, denne uka om de sovjetrussiske tidsvitnene fra andre verdenskrig og Elton Johns selvbiografi. På NRK P1+ får du også gjenhør med Ti i Skuddet. Om ikke det faller i smak, så burde jo Harald Stanghelle sitt fredagsprogram «Stanghelle» være et program som kunne begeistre en penn av Siri Wahl-Olsens kaliber. Stanghelle sender hver fredag kl. 12:30 på NRK P1+.

I tillegg lager NRK et vell av kvalitetspodkaster som stadig flere oppdager og bruker tid på.

«Oppdatert» er NRK nyheter sin nyhetspodkast, som setter aktualiteter i perspektiv og ser bak nyhetene. Jeg tror også Wahl-Olsen kan finne glede i «Hele historien», som er viktige dokumentarer fra NRKs svært dyktige journalister.

Siri Wahl-Olsen sier hun er skeptisk til medieledere som snakker om fornyelse, da hun mener det betyr forenkling. Å forenkle i journalistikken betyr ikke å fordumme. Det betyr å tilgjengeliggjøre, og det styrker demokratiet. Jeg synes det er en god ide å utvikle mediene sånn at folk flest finner godt innhold.

